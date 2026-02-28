台中市長盧秀燕3月訪美 定調「友美睦陸」

我的頻道

記者陳敬丰、唐筱恬、戴慈慧／綜合報導
台中市長盧秀燕3月11日訪美，近盧人士透露，盧秀燕將傳遞「友美睦陸」立場，近日密切和藍營立委討論三大議題。（本報資料照片）

被視為參選總統潛在人選的台中市長盧秀燕3月11日訪美，她對此行三緘其口，且25日起連3天沒有公開露面，一度「神隱」。據了解，盧秀燕近日密切和藍營青壯派立委討論黨內疑美論、對美軍購案和關稅問題三大議題。為避免國民黨被外界貼上「反美」形象，近盧人士透露，盧秀燕將傳遞「友美睦陸」立場。

紐約僑社已獲知盧秀燕3月14日晚將在皇后區法拉盛御庭餐廳舉辦的僑界聯合歡迎餐會；當日也將拜會紐約中華公所，與僑領及社區代表交流座談。盧秀燕此行也將訪問華府。消息傳出後，僑界反應熱烈。

連3天無公開行程

春節期間，盧秀燕僅大年初一到宮廟發放小紅包，再無公開露面；開工第一天更罕見缺席台中市政府新春團拜，24日開完市政會議和治安公安會報，盧秀燕從次日起連續3天沒有公開行程。

接近盧秀燕人士表示，「當然不是神隱」，指盧這陣子非常忙碌，她預定3月11日出訪美國，此行不僅是城市外交，更要解決目前國內乃至藍營內部面臨的3大問題，包括對美軍購案能否符合各方期待、美國對等關稅到底會不會疊加，以及藍營內部的「疑美論」。

據了解，盧秀燕前天晚間夜宴國民黨籍立委，針對國會議題交換意見，席中有國民黨立委林沛祥、羅智強、王鴻薇、徐巧芯、陳菁徽、許宇甄、黃建賓等人，以及台中子弟兵黃健豪、廖偉翔與羅廷瑋。

據悉，青壯派藍營立委多對國內政治僵局感到憂心，尤其擔心國民黨和美方的關係因誤會受到影響，對盧秀燕訪美寄予厚望。據了解，盧秀燕在席中並未表達軍購金額該多少，但透露美方要的金額恐怕不只有國民黨版3500億（台幣，以下同），但也不是政院版的1.25兆，她稱讚徐巧芯8000億版本「很不錯，照顧到國家安全、監督的責任」，若真是3500億也要有「後擴」方案，希望多溝通」，黨團與黨中央步調要一致。

由於近期外界對國民黨有疑美論，據知情人士轉述，盧秀燕在席中表示，國民黨長期以來與美方行政、立法部門都很友好，希望國民黨的軍購版本，不要被貼成「美國敵人」標籤，或被美國認為過度親中，不要讓這氛圍演變下去。

鄭麗文也將訪美

至於如何化解「疑美論」，近盧人士坦言，這個問題政治涵義最深，也最不容易處理，但普遍共識要傳達黨主席鄭麗文也將訪美的訊息，證明國民黨並非外界所想的一味親中，而是對美、中雙方都有溝通管道，並定調「友美睦陸」。

民進黨台中市議會黨團總召周永鴻說，盧秀燕先前選擇不角逐黨主席，形同放棄掌握國民黨對外路線的話語權，現在又想要化解藍營的疑美論、談關稅和軍購等，恐怕存在邏輯上的矛盾，還不如專心回歸城市外交，為台中帶來實質的建樹。

國民黨台中市議會黨團書記長李中認為，外交不是只有黨主席能談，市長也可以，所有的政治都是基層政治；盧也能藉著訪美和這次與立委們的交流，確立高度與格局，為總統大選鋪路。

盧的子弟兵、立委黃健豪表示，這次很多行程是由美方主動安排，可能有國會、智庫，以及訪問美國政府官員。至於外界有「疑美論」是對國民黨路線的誤解，盧秀燕訪美、黨主席鄭麗文訪中訪美，是國民黨「分進合擊」。

