我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華人大叔超市門口被搶「超勇敢」 歹徒倉皇而逃

新政綠卡持有者多福利受限 恐遭突擊檢查、旅行也跟蹤

台內政部長劉世芳 傳接受陸企高管外甥政治獻金 國台辦稱調查中

特派記者廖士鋒／北京即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
大陸國台辦發言人陳斌華27日針對劉世芳親屬在大陸企業擔任高管等情況，發表評論。圖為大陸國台辦大門。（記者廖士鋒／攝影）
大陸國台辦發言人陳斌華27日針對劉世芳親屬在大陸企業擔任高管等情況，發表評論。圖為大陸國台辦大門。（記者廖士鋒／攝影）

港媒27日報導，台灣內政部長劉世芳的外甥顏文群目前擔任台灣某間公司的總經理，同時在大陸江西、廣東、雲南等地的鋰電池相關公司擔任高管，並向劉世芳輸送政治獻金，大陸國台辦發言人表態稱，正在依法依規查處相關問題，絕不允許「台獨頑固分子」及其親屬在大陸投資經商謀利。

香港文匯報、大公報等，在27日大篇幅報導劉世芳相關親屬與資金流情況。這些報導引述未知的消息來源「透露」，指出顏文群在大陸各個公司的任職情況，包含這些公司的營收、規模，一覽無遺，報導甚至披露顏文群2023年至2025年往返大陸14次。

大陸國台辦透過發言人陳斌華的答記者問，於27日午間指出，我們注意到有關報導，正在依法依規查處相關問題，絕不允許「台獨頑固分子」及其親屬在大陸投資經商謀利，絕不允許支持台獨、破壞兩岸關係的人一邊在大陸賺錢、一邊幹「吃飯砸鍋」的事。

陳斌華重申，台獨是絕路，搞台獨害人害己。「台獨頑固分子品行低劣、唯利是圖，令人不齒；台獨分子及為其提供支持的企業、個人，破壞台海和平穩定、損害兩岸同胞利益，必遭嚴懲」。

世報陪您半世紀

香港 內政部

上一則

台女童在東京遭「撞人族」施暴 日網友肉搜出本人…疑似慣犯

延伸閱讀

黑白集／服役課稅就稱一中 賴政府吃國籍法自助餐

黑白集／服役課稅就稱一中 賴政府吃國籍法自助餐
李貞秀爭議 卓榮泰：依國籍法認定 劉世芳：似未完成就職

李貞秀爭議 卓榮泰：依國籍法認定 劉世芳：似未完成就職
劉世芳稱不提供機密文件 李貞秀反嗆：綠應辦正事

劉世芳稱不提供機密文件 李貞秀反嗆：綠應辦正事
李貞秀指放棄中國籍遭拒 劉世芳：不具法律效果

李貞秀指放棄中國籍遭拒 劉世芳：不具法律效果

熱門新聞

台駐日代表李逸洋：中國仿名混淆 大阪春節祭擬加「台灣」

2026-02-23 17:18
海軍高雄軍艦即將於2月25日除役。（圖／讀者提供）

台灣國造首款高階電戰系統 玄風電戰測試成功首曝光

2026-02-21 09:28
農業部農糧署介紹，無籽水果有些是雜交育種而來，常見於桶柑、芭樂；也有些透過生長調節，應用植物性荷爾蒙處理，例如無籽葡萄。(中央社)

無籽水果怎麼來 雜交、生長調節、氣候環境

2026-02-19 19:07
搭公車「包住」國中女生磨蹭至射精，癡漢強制猥褻台灣高等法院改判3年2月。(中央社)

搭公車「包住」女學生磨蹭至射精 台癡漢強制猥褻判3年2月

2026-02-25 22:16
台北101董事長賈永婕發文唱蔣公紀念歌被洗腦深等言論引發爭議。圖／取自賈永婕臉書

賈永婕拒與老蔣合照 辣嗆他繼續罰坐…醫大嘆補台灣史又被洗腦

2026-02-24 17:07
中華航空A330機隊蘇姓前副機師因劈腿，使得華航不斷收到炸彈威脅簡訊，華航將蘇調為簽派中心航務員，蘇憤而離職。蘇提回復原職訴訟，一審敗訴，台灣高等法院更一審駁回蘇上訴。示意圖。(本報系資料照)

副機師劈腿空服員惹來「炸彈威脅」 遭調職告華航又吞敗

2026-02-21 10:52

超人氣

更多 >
文革少年逃離大陸 赴美成企業家 捐3000萬報答母校

文革少年逃離大陸 赴美成企業家 捐3000萬報答母校
可負擔健保擬降保費 調高自付額個人1.5萬、家庭3.1萬元

可負擔健保擬降保費 調高自付額個人1.5萬、家庭3.1萬元
滬女懷疑丈夫出軌 花9000元雇人追蹤…「私家偵探」下場慘

滬女懷疑丈夫出軌 花9000元雇人追蹤…「私家偵探」下場慘
艾普斯坦前女友受邀雀兒喜婚禮 柯林頓家族關係再遭疑

艾普斯坦前女友受邀雀兒喜婚禮 柯林頓家族關係再遭疑
川普國情咨文提新版退休計畫 祭每年最高1000元補貼

川普國情咨文提新版退休計畫 祭每年最高1000元補貼