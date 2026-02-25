美台關稅生變 在野：「違法」談判進立院是笑話

我的頻道

台灣新聞組／台北25日電
國民黨主席鄭麗文表示，關稅問題都在高度不確定中，的確會帶給貿易很大的困擾。(記者江婉儀／攝影)
國民黨主席鄭麗文表示，關稅問題都在高度不確定中，的確會帶給貿易很大的困擾。(記者江婉儀／攝影)

美國最高法院判決川普總統根據「國際緊急經濟權力法」（IEEPA）所施加的各項關稅違法無效後，川普改引「1974年貿易法」第122條（即「122條款」）對全球課徵15%關稅。國民黨主席鄭麗文昨呼籲賴政府保持對美國順暢的溝通，隨時把最新狀況向國內報告。民眾黨則批評，台美「違法」的談判結果，如果還能強行進入立法院，簡直是今年開春以來的最大笑話。

鄭麗文昨表示，關稅問題都在高度不確定中，的確會帶給貿易很大的困擾；原本的談判還有無效力，仍在未定之天，一切都需要賴政府採取更積極的行動。不要再像過去一年多一樣，完全黑箱、沒辦法參與和因應。

國民黨立院黨團首席副書記長許宇甄質疑，農民與出口商在短短幾天內，從滿心期待回歸零關稅，到如今必須承受高額疊加關稅，政府卻無法給出具體的補救措施，這種落差讓基層農業深感被政府遺棄。

許宇甄質疑，政府一再重申「積極聯繫」與「確保最佳待遇」，但產業界現在最不需要的是外交辭令，而是能用於經營決策的具體指引。

民眾黨立院黨團幹事長邱慧洳也說，政院日前敲鑼打鼓，一天內舉行三場記者會，對外宣稱談判結果交出「漂亮成績單」，結果馬上就被美國最高法院打臉；面對這場「違法」的談判結果，如果還能強行進入立法院，簡直是開春以來的最大笑話。

台北市長蔣萬安說，整體局勢會怎麼走？各界有很多疑問，包含台美簽的ART有沒有效？影響層面有多大？政府重大政策應該資訊透明、社會對話，而且要完整評估。

