新聞評論／花20兆台幣換失效的15％ 賴政府真英明

賴政府對美國法治的脈絡缺乏了解，關稅談判在壓力下節節棄守。（記者林澔一／攝影）

美國最高法院裁定川普 總統援引《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）向各國課徵「對等關稅 」違憲失效，川普隨即改依《貿易法》課徵10％關稅，次日又加碼到15％。這項判決，不僅是對川普濫用行政權的一次制約，也展現了美國大法官的獨立超然。賴政府春節 前方才歡呼簽訂《台美對等貿易協定》（ART），台灣將為此付出近台幣20兆元（約6341億美元）的代價；結果只換得被判失效的15％對等關稅，完全是盲目又自損的追逐。

川普課徵對等關稅的正當性，去年中即受到各界議論；美國最高法院去年底的辯論，多數大法官皆紛表質疑。上月，傳出賴政府以5000億美元的投資加信保為代價，換取美方降低關稅到15％；本報1月20日社論即以《美對等關稅若被判違憲，台灣割地賠款皆成自辱》提出警告，提醒政府勿在最高法院裁決出爐前倉促簽約。然而，行政院副院長鄭麗君仍在春節前夕匆匆與美方簽訂ART，連「國防支出占GDP3％」都被迫寫進協定，賴政府竟還吹噓這是莫大成就。誰料，春節都還沒過完，人們就迎來對等關稅被判失效的現實。

根據美國《貿易法》，川普所能課徵的最高關稅就是15％，而且最長只能達150天；如果還要延長，得經國會同意，川普不能為所欲為。他先前喊出30％、50％的高關稅，根本在濫權唬人。可悲的是，賴政府為了爭取台灣對等關稅降到15％，任美方予取予求，除了承諾5000億美元的產業投資加信保，另須採購美國原油及天然氣444億美元、農產品100億美元、電力及能源設備252億美元、民用航空器152億美元，外加國防特別預算1.25兆台幣。這些項目的金額加總，將近20兆台幣。賴政府得意洋洋誇稱這15％的關稅如何得之不易時，美國最高法院卻賞了川普政府一個大耳光，也狠狠打了台灣一悶棍。

換言之，賴政府花了堂堂20兆元台幣的天價，以為替台灣爭取到15％的最佳關稅；沒想到，這個黃金目標卻是個假誘餌。當賴政府卑躬屈膝地向美方獻出所有寶物，只求能爬過川普政府設下的這座關稅大山；美國最高法院卻說，這座大山根本不應存在。在對等關稅被判違憲後，川普賭氣地改依《貿易法》課徵10％的關稅，後又提高到15％；無論如何，他也只能課徵5個月之久。那麼，台灣連滾帶爬花大錢去討好他，豈非自取其辱？

如果賴政府對整體情勢有充分掌握，知道美國最高法院認為對等關稅缺乏正當性，鄭麗君需要魯莽地去簽下那紙喪權辱國的協定嗎？若明知事態可能如此發展，卻花了無法計數的代價去簽約，賴政府把國家尊嚴和利益置於何地？如果事前對情勢缺乏掌握，卻為錯誤的目標讓國家付出龐大代價，談判代表和駐美人員沒有失職嗎？

川普假藉IEEPA向全球發動對等關稅戰，行徑惡劣，除破壞全球貿易秩序，也成為向他國極力勒索的手段。遺憾的是，賴政府面對局勢不僅毫無抗拒能力，甚至一味迎合奉承，完全不顧這對本國經濟的衝擊和全民被迫承受的負擔。說穿了，就是短視和無能。川普改依《貿易法》課徵關稅，看似仍在頑抗，其實他已經得逞，尤其成功勒索台灣將4成晶片移至美國生產。

儘管川普仍將課徵15％的關稅，但根據貿易法，他最多只能實施150天。賴政府對美國法治的脈絡缺乏了解，便在壓力下節節棄守，甚至自甘割棄台灣最珍貴的半導體產業鏈。如此卑微軟弱，它的「愛台灣」之心實令人三嘆！