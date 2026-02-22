產業憂心台美關稅協定是否仍有效 盼政府速確認

台灣工具機最近訂單回流，但川普關稅遭美國最高法院推翻後，市場再現不確定性，機械業者喊話，盼政府能盡速確認台美「對等貿易協定」（ART）是否仍有效。（本報資料照片）

川普 政府對等關稅 政策遭美國最高法院駁回後，宣布開徵10%關稅（川普後又在社群平台宣布，稅率從10%調高為 15%），台灣機械公會理事長莊大立表示，企業面臨的不確定性又升高，盼政府能盡速確認台美「對等貿易協定」（ART）是否仍有效。至於台灣直銷美國的紡織品的影響程度，則要視美國後續是否對大陸紡織品加徵關稅而定。

友嘉集團總裁朱志洋說，台灣工具機原本銷美關稅4.5%，如以此基準疊加10%，至14.5%，稅率反而對台灣不利；因為日本、南韓工具機的稅率原本為零，疊加之後的稅率為10%，台灣工具機的競爭力又回到原來的壓力，這點希望政府能盡快與美方確認。

和大集團總裁沈國榮表示，川普仍然有122條款、232條款和301條款可引用，這些條款可能會降低稅率，但也有10%疊加等問題；以塑膠製品、五金、機械等產品而言，可能讓我國和鄰近競爭國家的競爭力回復到原來壓力，他說，再觀察看川普如何反制。

紡織品方面，紡拓會秘書長黃偉基指出，台美日前簽署ART，確定關稅15%不疊加後，對台灣紡織品直銷美國不必再受大陸低價品傾銷影響；然而，川普關稅遭推翻後，美國對大陸課徵50%的關稅勢必消除，台廠直銷美國紡織品再度承壓，至於美國對大陸紡織品是否會另加關稅，值得觀察。

科技業指出，目前沒有看到什麼影響。此外，這兩年來台積電 、鴻海、廣達、緯創、緯穎與英業達等ＡＩ晶片與伺服器製造商，持續擴大投資在美國製造的產能，不會受到關稅的影響。