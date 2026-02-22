我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普關稅政策被打臉 白宮重申廢小額包裹免稅

老高醜聞連環爆 離婚＋拘留、追罰4.15億…報平安稱「惡意捏造」

產業憂心台美關稅協定是否仍有效 盼政府速確認

記者宋健生、蕭君暉／台北22日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
台灣工具機最近訂單回流，但川普關稅遭美國最高法院推翻後，市場再現不確定性，機械業者喊話，盼政府能盡速確認台美「對等貿易協定」（ART）是否仍有效。（本報資料照片）
台灣工具機最近訂單回流，但川普關稅遭美國最高法院推翻後，市場再現不確定性，機械業者喊話，盼政府能盡速確認台美「對等貿易協定」（ART）是否仍有效。（本報資料照片）

川普政府對等關稅政策遭美國最高法院駁回後，宣布開徵10%關稅（川普後又在社群平台宣布，稅率從10%調高為 15%），台灣機械公會理事長莊大立表示，企業面臨的不確定性又升高，盼政府能盡速確認台美「對等貿易協定」（ART）是否仍有效。至於台灣直銷美國的紡織品的影響程度，則要視美國後續是否對大陸紡織品加徵關稅而定。

友嘉集團總裁朱志洋說，台灣工具機原本銷美關稅4.5%，如以此基準疊加10%，至14.5%，稅率反而對台灣不利；因為日本、南韓工具機的稅率原本為零，疊加之後的稅率為10%，台灣工具機的競爭力又回到原來的壓力，這點希望政府能盡快與美方確認。

和大集團總裁沈國榮表示，川普仍然有122條款、232條款和301條款可引用，這些條款可能會降低稅率，但也有10%疊加等問題；以塑膠製品、五金、機械等產品而言，可能讓我國和鄰近競爭國家的競爭力回復到原來壓力，他說，再觀察看川普如何反制。

紡織品方面，紡拓會秘書長黃偉基指出，台美日前簽署ART，確定關稅15%不疊加後，對台灣紡織品直銷美國不必再受大陸低價品傾銷影響；然而，川普關稅遭推翻後，美國對大陸課徵50%的關稅勢必消除，台廠直銷美國紡織品再度承壓，至於美國對大陸紡織品是否會另加關稅，值得觀察。

科技業指出，目前沒有看到什麼影響。此外，這兩年來台積電、鴻海、廣達、緯創、緯穎與英業達等ＡＩ晶片與伺服器製造商，持續擴大投資在美國製造的產能，不會受到關稅的影響。

世報陪您半世紀

關稅 川普 台積電

上一則

川普再提台灣偷走美晶片產業 學者：現況變得更複雜

下一則

台學者：華府趕進度 避免過度刺激北京恐調整對台軍售

延伸閱讀

馬克宏談川普關稅：有權力制衡與法治是好事

馬克宏談川普關稅：有權力制衡與法治是好事
美最高法院判決川普對等關稅違法 接下來會如何發展？

美最高法院判決川普對等關稅違法 接下來會如何發展？
關稅敗訴 估今年1家可省600元 但2000元紅利恐沒了

關稅敗訴 估今年1家可省600元 但2000元紅利恐沒了
川普關稅遭推翻 日本稱對美投資不受影響

川普關稅遭推翻 日本稱對美投資不受影響

熱門新聞

台美簽署對等貿易協定，美製小客車降至零關稅，雙B第一時間宣布將降價，特斯拉則沒有計畫。（記者曾吉松／攝影）

美車零關稅 雙B開降價第一槍 衝擊台灣本土車市場

2026-02-14 12:31
國民黨主席鄭麗文（左3）出席法鼓山除夕撞鐘儀式，手中紅繩抖動。(擷自DDMTV法鼓山網路電視台)（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes. Please contact us for removal if there is a copyright issue.

手中紅繩劇烈抖動 鄭麗文出席除夕撞鐘 險站不穩

2026-02-17 08:55
美國總統川普16日乘空軍一號從佛州返回華府。法新社

川普違六項保證 承認和習近平談對台軍售 「很快有決定」

2026-02-17 01:20
AI熱潮帶動經濟數據亮眼，卻呈現科技強、傳產弱的失衡現象，衝擊相關就業人口及薪資，多數人享受不到經濟成長的果實，圖為示意圖。(本報資料照片)

12%就業人口撐起近8成出口 8成台人體感貧窮 吃不到經濟果實

2026-02-16 01:15
吳敦女兒吳尉慈（右二）難過落淚，她排行老二。記者林士傑／攝影

竹聯幫元老堂主曝吳敦辭世「身體還在抽搐」送醫判已斷氣

2026-02-15 14:05
韓國瑜（前排中）、江啟臣（前排左二）豐原慈濟宮合體拜年，韓國瑜表示不用做過多政治聯想。(記者陳敬丰／攝影)

蔣萬安12字回應鄭麗文紅繩顫抖 韓國瑜：代表有感應 多行善是最好解釋

2026-02-18 00:16

超人氣

更多 >
退休夫婦郵輪旅後見帳單嚇壞 一個意外差點耗盡存款

退休夫婦郵輪旅後見帳單嚇壞 一個意外差點耗盡存款
最高院判決後美平均關稅大降至8.3% 20大進口國台灣關稅排第5高

最高院判決後美平均關稅大降至8.3% 20大進口國台灣關稅排第5高
谷愛凌的父親 是誰？

谷愛凌的父親 是誰？
紐約將迎十年來最大風雪恐降雪20吋 市府示警：周一早通勤極危險

紐約將迎十年來最大風雪恐降雪20吋 市府示警：周一早通勤極危險
冬奧／劉美賢勉後進：別試著成為下一個我

冬奧／劉美賢勉後進：別試著成為下一個我