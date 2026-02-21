坎伯：拜登當年「頂著巨大壓力」談協防台 很難不回答

美國前總統拜登 任內至少四度打破「戰略模糊」傳統，公開表態願協防台灣。曾在拜登政府擔任副國務卿 的坎伯十九日表示，每當美國領導人被問及是否準備好保衛台灣時，都面臨巨大壓力，很難不回答「當然，我們會這麼做」。

中央社報導，美國「外交政策」期刊就「解讀川普 的中國政策」訪問坎伯。主持人詢問，拜登偏離戰略模糊表態協防台灣，是刻意為之還是失誤？坎伯作出上述回應。

所謂「戰略模糊」，是指美國刻意不明確表態在台灣發生危機時是否出兵，同時敦促兩岸維持現狀。

坎伯被視為拜登政府的印太政策舵手，有「印太沙皇」之稱。他指出，從柯林頓、布希、歐巴馬到拜登，當美國領導人被問及「是否準備好保衛這個小小的民主島嶼」時，都面臨龐大壓力，很難不回答「當然，我們會這麼做」。

他說，隨後官僚體系與政府官員往往會出面說明，強調「我們的政策是為維護和平穩定而採取的微妙措施」。

坎伯說，拜登這類表態「確實能起到安撫作用。但令人憂心的是，如果反其道而行，暗示『我們可能不出手』或『我們對此有所顧慮』，那就另當別論」。

對於川普政府認為拜登違背戰略模糊初衷、因此需要「校正」的說法，坎伯指出，長期以來，美國兩黨在維持和平與穩定上存在跨黨派共識，包括私下外交與公開表態等複雜組成。

他表示，目前川普政府內部論述，試圖讓外界相信若從總統到各級官員在台灣政策上出現變化，是因為前幾屆政府的措施所致。但在他看來，核心問題在於川普擁有一套根本性意識形態，也就是大國應對其周邊擁有更大影響力。

坎伯說，「你可以從川普談論拉丁美洲時看出，彷彿是『加強版門羅主義』；也可以從他有時對俄羅斯與烏克蘭的描述中察覺；在中國大陸與台灣議題上，也能隱約感受到」。

坎伯強調，對中國大陸進行有效外交的關鍵，在於明確表示美國不支持台灣獨立。數十年來，維持和平與穩定符合中國大陸與台灣雙方利益。一旦北京蓄意挑起衝突，後果將是災難性，不僅在軍事層面，也會對全球經濟造成毀滅性衝擊。他指出，這一直是美國兩黨基本共識，但川普是否會在整體路線上有所偏離，仍待觀察。