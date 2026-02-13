我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

鋼鋁關稅50%太過頭？金融時報：川普計畫撤回部分產品關稅

亞馬遜也跌入熊市 美股七雄裡 誰會是下一個？

新北里長赴陸遊接受招待兼被統戰 2人逆轉判有罪

記者王宏舜／台北13日電
聽新聞
test
0:00 /0:00

中華青少年文教藝術交流協會理事長簡安仕涉接受中國南京市台辦資助，3年前由新北市土城區青山里長姚韋華出面，組「里長團」赴陸，對岸宣傳「藍白合」，暗示團員支持特定候選人。檢方依反滲透法等罪起訴姚、簡女，一審無罪，台灣高等法院昨改依反滲透法判簡女4年8月、姚2年6月徒刑，各褫奪公權2年。

2023年9月間，受南京市台辦指示及資助的簡安仕，委由姚韋華邀約組里長團，參加者僅須負擔1萬6500元(台幣，下同)機票費，其餘旅遊、食宿、交通均免費招待，來自雙北五名里長與九名親友報名，一行人同年11月5日搭機前往赴南京、淮安等地旅遊，簡女及一名台辦人員全程陪同，南京市台辦派公務車接駁。

高院審理時，姚、簡主張團員都有繳交合乎市價團費，無不正利益，對岸也沒有要求團員如何投票

但高院調查，該團行程由南京市台辦擬定規劃、安排預算，指示簡安仕「尋找里長以上層級人員」參加，並資助在陸全額費用；因符合資格人數不夠，因此虛冠團員職銜。依一般行情，這團旅費約2萬8000至3萬5000元，還有台辦人員接待，中共官員也陪同參訪、飲宴、安排公務車移動，且穿插就座、致贈禮物，官員向團員表達「兩岸一家親」、「不要支持搞台獨分裂的民進黨」，希望支持國民黨候選人。

旅遊距離大選只有兩個月，高院認為統戰意圖明顯，中共官員又明確希望團員支持與其立場相近候選人、「藍白合」，反對民進黨，顯然是以旅遊利益影響團員投票意向。簡安仕不僅接受指示與資助，還用她設立的協會舉辦「村里長農業交流」名義招攬非位處農業區、也非青少年的人參加。

因團員都自白受賄、繳回犯罪所得，檢察官依職權不起訴，高院認為簡女與姚接受中共委託與不正利益，侵害選舉人選舉自由意志及國家正當選舉程序，昨撤銷原判決，從較重的反滲透法第7條第一項論處。

高院 中共 投票

上一則

對李貞秀用兩岸條例？陸委會立場反覆

下一則

黑白集／藍營地方選舉鬧內鬨 該學學新北的大器

延伸閱讀

李四川請辭「當仁不讓」參選新北 黃國昌盼共組最強團隊

李四川請辭「當仁不讓」參選新北 黃國昌盼共組最強團隊
藍白合？李四川選新北 黃國昌：若李出線他不會當副手

藍白合？李四川選新北 黃國昌：若李出線他不會當副手
全台最大高2層樓青花瓷花燈 新北亮相

全台最大高2層樓青花瓷花燈 新北亮相
何時請辭選新北？李四川：Nvidia簽約完會告知我的決定

何時請辭選新北？李四川：Nvidia簽約完會告知我的決定

熱門新聞

環境部部長彭啓明談及中央致力推動改變如廁文化。(記者林伯東／攝影)

台灣人上廁所一習慣要改 彭啓明：改革負面聲浪大但會挺住

2026-02-06 19:09
重新開放台灣市場有望為宏國養蝦場帶來更大的穩定出貨。示意圖（美聯社）

中美洲媒體曝台商準備購買宏都拉斯白蝦 可望達斷交前數量

2026-02-09 10:11
53歲海洋冒險家雷札．巴盧奇在台南打造海上浮動載具，並將以人力驅動方式，花1年時間橫渡大西洋回到美國佛羅里達州，他也將成為全球首位在浮動載具上生活1年的冒險家。（記者萬于甄／攝影）

53歲美籍冒險家將從台南橫越大西洋 打造海上1年生活極限挑戰

2026-02-08 04:38
102歲王姓人瑞（坐輪椅戴紅帽）與六旬賴姓看護（左一）上月結婚，家屬不滿賴婦阻擋探父，3日趁父親回診時，在台北馬偕醫院外「搶人」，兒女、孫輩一擁而上，賴婦措手不及。(圖／民眾提供)

台身價8億102歲人瑞「秘婚」68歲看護 兒孫堵醫院搶人

2026-02-06 13:35
總統賴清德。(中央社)

賴清德：中國擴張野心不會止於併吞台灣 下一個是他們

2026-02-11 21:12
圖為賴清德總統（前右）2024年12月出訪太平洋三友邦，去程過境夏威夷，檀香山市長布蘭賈迪（前左）接機。(中央社)

在美產權變毒瘤？檀香山市長批台「製造貧民窟」

2026-02-10 21:54

超人氣

更多 >
華人區超市「天降」百元鈔票 員工撿起後不適 原因是

華人區超市「天降」百元鈔票 員工撿起後不適 原因是
賓州28歲華女遭男友性侵報警 隔天被槍殺

賓州28歲華女遭男友性侵報警 隔天被槍殺
過了今年4月 加州賭場恐玩不到21點與所有牌局

過了今年4月 加州賭場恐玩不到21點與所有牌局
洛杉磯港式茶樓吃哪一家？食評家口袋名單有5家

洛杉磯港式茶樓吃哪一家？食評家口袋名單有5家
明州ICE掃蕩非法移民行動結束 霍曼說明原因

明州ICE掃蕩非法移民行動結束 霍曼說明原因