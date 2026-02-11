我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

剛花數十億裝修完成 中國業主要賣紐約華爾道夫酒店

好市多10美元肉品禮盒大放送？小心詐騙陷阱

法新社專訪 賴清德：美將支持台灣 不會把台當談判籌碼

編譯周辰陽／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
中華民國總統賴清德表示，美國將會支持台灣，不會在美中談判時將台灣當作談判籌碼。（記者曾學仁／攝影）
中華民國總統賴清德表示，美國將會支持台灣，不會在美中談判時將台灣當作談判籌碼。（記者曾學仁／攝影）

中華民國總統賴清德自2024年5月就任以來，首度接受國際通訊社專訪。他在法新社獨家訪問中警告，若中國奪取台灣，區域內其他國家恐成為下一個目標，並強調台灣有必要大幅強化自身防衛能力。

賴清德指出：「如果台灣被中國吞併，中國的擴張野心不會就此停止。接下來面臨威脅的國家將是日本、菲律賓，以及印太地區其他國家，其影響最終也會波及美洲與歐洲。」他並指出，在這個變動中的世界，各國屬於一個全球共同體，任何一個國家的情勢都將不可避免地影響另一個國家。

川普總統預定於4月訪中，中國國家主席習近平曾警告華府不要對台軍售。賴清德表示，美國將會支持台灣，不會在美中談判時將台灣當作談判籌碼，台灣也歡迎任何有助於維持現狀的對話。他說：「我們相信川普總統正在進行一項艱難的和平建構工作，這項工作在短期內包含維護美國利益，以及遏止中國的擴張主義。」

賴清德並重申，美國沒有必要在與中國的任何討論中，將台灣當作一枚談判籌碼。他同時指出：「在美中貿易競爭的脈絡下，中國從美國尋求的遠比美國從中國尋求的更多。」

他還指出，解放軍將領遭清洗是「不尋常的狀況」。他指出：「中國擁有約200萬名軍事人員，以及約40名上將，但目前實際在職的只有兩人，這確實是不尋常的狀況。」

此外，賴清德表示，有信心在野黨主導的立法院將批准政府提出的1.25兆元軍購特別預算，用以資助關鍵國防採購，包括向美國採購武器。他強調：「在民主社會中，每一個政黨最終都要向人民負責，因此我有信心這項預算將獲得他們的支持。」

賴清德同時呼籲台灣與歐洲加強在防務與人工智慧（AI）領域的合作，並讚揚歐洲多年來支持烏克蘭抵抗俄羅斯入侵，表示長期欽佩歐洲捍衛普世價值的努力，並重申「台灣也與烏克蘭人民站在一起」。

在產業面向上，賴清德表示，政府支持台灣半導體產業對外投資；但也指出，若要讓台灣在全球供應鏈中持續不可或缺，台灣半導體產業必須保有「研發中心、最先進的製程，以及最大的產能規模」。他說：「這條供應鏈中不能缺少任何一個國家，基於這個原因，台灣政府支持半導體產業在日本、美國與歐洲的投資。」

賴清德 供應鏈 烏克蘭

上一則

藍白合？李四川選新北 黃國昌：若李出線他不會當副手

延伸閱讀

賴清德：中國擴張野心不會止於併吞台灣 下一個是他們

賴清德：中國擴張野心不會止於併吞台灣 下一個是他們
重申審軍購2個標準 鄭麗文：民主底線國民黨不可能鬆手

重申審軍購2個標準 鄭麗文：民主底線國民黨不可能鬆手
台在美產權華埠文化廣場變毒瘤？檀香山市長批「製造貧民窟」

台在美產權華埠文化廣場變毒瘤？檀香山市長批「製造貧民窟」
柯文哲親征高雄？ 柯志恩：大柯對大賴 小賴由我應付

柯文哲親征高雄？ 柯志恩：大柯對大賴 小賴由我應付

熱門新聞

環境部部長彭啓明談及中央致力推動改變如廁文化。(記者林伯東／攝影)

台灣人上廁所一習慣要改 彭啓明：改革負面聲浪大但會挺住

2026-02-06 19:09
重新開放台灣市場有望為宏國養蝦場帶來更大的穩定出貨。示意圖（美聯社）

中美洲媒體曝台商準備購買宏都拉斯白蝦 可望達斷交前數量

2026-02-09 10:11
士林地院首次開庭準備時，面對媒體詢問「有沒有猥褻女兒？」該男不回應，逕自進入法院。記者李隆揆／攝影

台北捷警小隊長涉性侵女兒348次 開庭前傳死訊

2026-01-13 15:05
53歲海洋冒險家雷札．巴盧奇在台南打造海上浮動載具，並將以人力驅動方式，花1年時間橫渡大西洋回到美國佛羅里達州，他也將成為全球首位在浮動載具上生活1年的冒險家。（記者萬于甄／攝影）

53歲美籍冒險家將從台南橫越大西洋 打造海上1年生活極限挑戰

2026-02-08 04:38
竹聯幫副幫主程大川告別式2023年舉行，影劇大亨吳敦出席。(本報系資料照)

竹聯幫總護法吳敦過世...享壽77歲 「江南案」3大殺手全逝世

2026-02-04 09:09
102歲王姓人瑞（坐輪椅戴紅帽）與六旬賴姓看護（左一）上月結婚，家屬不滿賴婦阻擋探父，3日趁父親回診時，在台北馬偕醫院外「搶人」，兒女、孫輩一擁而上，賴婦措手不及。(圖／民眾提供)

台身價8億102歲人瑞「秘婚」68歲看護 兒孫堵醫院搶人

2026-02-06 13:35

超人氣

更多 >
谷愛凌批川普 前NBA球星反酸「披中國戰袍的叛徒」

谷愛凌批川普 前NBA球星反酸「披中國戰袍的叛徒」
公共負擔高停發中國籍移民簽證 美國務院誤植已修正

公共負擔高停發中國籍移民簽證 美國務院誤植已修正
童年拿綠卡59歲愛爾蘭婦人因2014年25元支票跳票面臨遣返

童年拿綠卡59歲愛爾蘭婦人因2014年25元支票跳票面臨遣返
佛州24歲中國女子以假身分買特斯拉 被捕…供出詐騙集團

佛州24歲中國女子以假身分買特斯拉 被捕…供出詐騙集團
去年華府撞機 父母遇難…美冬奧少年淚吻遺照 全場動容

去年華府撞機 父母遇難…美冬奧少年淚吻遺照 全場動容