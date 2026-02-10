我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

側手翻+後空翻太驚艷 機器人Atlas讓現代汽車股價大漲

解放軍去年軍演朝台F-16射熱焰彈 金融時報：如黑道亮槍

解放軍去年軍演朝台F-16射熱焰彈 金融時報：如黑道亮槍

編譯盧思綸／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
台灣空軍一架F-16戰機進行演練。（歐新社）
台灣空軍一架F-16戰機進行演練。（歐新社）

金融時報報導，根據知情人士及台灣國防部撰寫並分享美軍的一份報告，解放軍去年12月底在台灣周邊進行「正義使命」圍台軍演期間，多架解放軍軍機曾對台灣軍機做出不止一次異常危險行為，包括一架殲-16朝台灣F-16戰機發射熱焰彈。

一名聽取事件簡報的人士表示，這些「高風險且具挑釁意味」的行為發生在2025年12月29日。

三名熟悉這次接觸的人士說，在第一起事件中，當解放軍戰機即將越過台灣海峽中線時，一架台灣F-16緊急升空攔截；隨後，一架殲-16朝這架台灣F-16發射熱焰彈（decoy flares）。

在第二起事件中，一架中國殲-16「非常貼近」地飛在一架台灣F-16後方，「基本上處於射擊位置」。

第三起事件發生在台灣西北方，當時一架殲-16貼著一架解放軍轟-6轟炸機的正下方飛行，採取一種被稱為「寄生」（piggybacking）的戰術，意在掩蓋戰鬥機的存在，讓台灣雷達難以偵測。聽取簡報人士描述：「他們被發現後，解放軍軍機翻到側面，亮出機腹下掛載的飛彈」。

另有兩名人士表示，這讓人聯想到以色列在1976年的恩德培行動（Entebbe raid），當時以軍藉由寄生戰術，把士兵祕密送往烏干達以營救遭劫機的人質。

一名熟悉事件的人士說：「這並非專業戰鬥機飛行員被預期會做的行為，反而更像黑道分子晃著槍走在路上。」

三名熟悉事件的人士則表示，這些前所未見的行動，還沒有12月稍早解放軍軍機以武器雷達鎖定日本軍機時那樣危險。

熟悉12月連串事件的人士指出，解放軍飛行員可能被迫做出超出一般訓練範圍的行動，這或許顯示中國國家主席習近平整肅軍方高層，恐怕正在擾亂解放軍指揮體系。

其中一名人士說：「更具侵略性的動作，以及像1976年恩德培行動那種極不尋常的機動手法，都指向一種情況：飛行員被要求去做一些他們平常不會做的事。」

印太安全研究所台灣問題專家科瓦萊夫斯基（Ann Kowalewski）表示，習近平也可能正對解放軍施加更大壓力，目標讓軍方在2027年前具備奪取台灣的能力，她說，「這可能導致解放軍為了向習近平證明其具備日益複雜的軍事機動能力，而承擔更高風險，進而提高擦槍走火的可能性」。

中國駐外使館未回應置評要求。

解放軍 習近平 國防部

上一則

談判最後一哩 鄭麗君飛華府 台美貿易協定最快2/12明朗

下一則

何時請辭選新北？李四川：Nvidia簽約完會告知我的決定

延伸閱讀

川普晶片關稅掛鉤美台協議 金融時報：由台積電分豁免額度給美國客戶

川普晶片關稅掛鉤美台協議 金融時報：由台積電分豁免額度給美國客戶
叫陣美菲聯合軍演 解放軍連5天海空巡航南海

叫陣美菲聯合軍演 解放軍連5天海空巡航南海
央視：解放軍老將表態 團結習核心

央視：解放軍老將表態 團結習核心
密切關注解放軍整肅 川普認「習近平是中國老大」

密切關注解放軍整肅 川普認「習近平是中國老大」

熱門新聞

環境部部長彭啓明談及中央致力推動改變如廁文化。(記者林伯東／攝影)

台灣人上廁所一習慣要改 彭啓明：改革負面聲浪大但會挺住

2026-02-06 19:09
士林地院首次開庭準備時，面對媒體詢問「有沒有猥褻女兒？」該男不回應，逕自進入法院。記者李隆揆／攝影

台北捷警小隊長涉性侵女兒348次 開庭前傳死訊

2026-01-13 15:05
竹聯幫副幫主程大川告別式2023年舉行，影劇大亨吳敦出席。(本報系資料照)

竹聯幫總護法吳敦過世...享壽77歲 「江南案」3大殺手全逝世

2026-02-04 09:09
重新開放台灣市場有望為宏國養蝦場帶來更大的穩定出貨。示意圖（美聯社）

中美洲媒體曝台商準備購買宏都拉斯白蝦 可望達斷交前數量

2026-02-09 10:11
102歲王姓人瑞（坐輪椅戴紅帽）與六旬賴姓看護（左一）上月結婚，家屬不滿賴婦阻擋探父，3日趁父親回診時，在台北馬偕醫院外「搶人」，兒女、孫輩一擁而上，賴婦措手不及。(圖／民眾提供)

台身價8億102歲人瑞「秘婚」68歲看護 兒孫堵醫院搶人

2026-02-06 13:35
嘉義市東區林森東路上一棟純白歐式豪宅，外觀5層樓、附設小閣樓與紅色屋頂，氣派十足，長年成為在地人眼中的地標，被封為「嘉義白宮」。這棟屋齡逾30年的豪宅，荒廢10多年，去年底轉手，以總價逾6千萬元售出。(記者魯永明／攝影)

「嘉義白宮」神秘歐式豪宅隱身鬧區荒廢13年 車界聞人6千萬買下

2026-02-03 19:48

超人氣

更多 >
黃金與比特幣二選一 死忠的富爸爸作者清崎秒選「這個」

黃金與比特幣二選一 死忠的富爸爸作者清崎秒選「這個」
華男廚師上門取9旬長者800萬金條 真實身分竟是...

華男廚師上門取9旬長者800萬金條 真實身分竟是...
華女按摩師深情撫摸男顧客 提議加錢服務 下場慘了

華女按摩師深情撫摸男顧客 提議加錢服務 下場慘了
川普施壓貿易夥伴來美投資 福耀玻璃來了卻威脅本土工廠

川普施壓貿易夥伴來美投資 福耀玻璃來了卻威脅本土工廠
美花滑女將冬奧奪金 因政治與音樂版權議題陷爭議

美花滑女將冬奧奪金 因政治與音樂版權議題陷爭議