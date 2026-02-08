美國務院：谷立言為國務卿在台代表 充分代表美政府

我的頻道

中央社／華盛頓8日專電
美國在台協會（AIT）台北辦事處長谷立言。（本報資料照片）

國民黨副主席蕭旭岑受訪時表示，美國在台協會（AIT）處長谷立言（Raymond Greene）職級只比科長大一點。美國國務院今天對此表示，AIT處長是國務卿在台代表，充分代表美國政府的立場。

谷立言表態支持8年期1.25兆國防特別預算，蕭旭岑日前接受媒體專訪時表示，谷立言在美國國務院體系只比科長大一點，「台灣卻被比司長小的官員要求東要求西」。

對此，美國國務院一名發言人晚間對中央社表示，根據台灣關係法，AIT處長是美國國務卿在台灣的代表，職級相當於使團團長。谷立言充分代表美國政府，包括對台灣安全議題的立場。

蕭旭岑的「科長說」引發討論。國民黨主席鄭麗文表示，這句話是擔心下情能不能如實上達，也重視每個可以跟美國溝通機會。

台中市長盧秀燕說，台美關係從來不是小事，尤其美中台三角關係，關係到台灣的安全、兩岸和平，還有區域繁榮和穩定，所以要更加重視，不斷爭取國際支持。高雄市長陳其邁則認為，這稱呼非常不禮貌，推動外交不應用貶義字眼。

根據AIT網頁，國務院資深職業外交官谷立言於2024年7月抵台履新，這是他第3度派駐台灣。接任此職務前，他任職美國駐日本東京大使館擔任公使一職。

於海外派駐時期，谷立言曾任美國駐中國成都和駐日本沖繩的總領事。此前他曾擔任美國駐日本東京大使館的軍政事務組組長、AIT政治組副組長及副處長，及駐日本和駐菲律賓大使館的政治官。

谷立言能說中文與日語，是參與日本外務省「貝克－加藤國際交流計畫」的首位美國外交官。他也曾於賓州美國陸軍戰爭學院擔任國務院顧問兼教授。

