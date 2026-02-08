黃國昌、蕭旭岑批谷立言 學者：反映不滿美介入台灣政局

我的頻道

記者屈彥辰／台北8日電
國民黨副主席蕭旭岑。（本報資料照片）
國民黨副主席蕭旭岑近日重批美國在台協會（AIT）台北辦事處長谷立言，外界關注是否衝擊國民黨對美關係。學者分析，美國經營對台關係不會只與執政黨交往，相信會持續重視與國會多數黨的接觸；有學者也認為，蕭旭岑與民眾黨主席黃國昌批谷立言的發言主要反映美方長期介入台灣政局的不滿，若後續沒有進一步發言或行動，美方應會繼續與泛藍勢力接觸，保留合作空間。

文化大學廣告系教授鈕則勳表示，國民黨內不少高層積極經營對美關係，一句話被錯誤解讀，都有可能攪亂想要經營的關係，且國民黨也有駐美代表處，相關論述如被放大渲染，可能對藍白不利；好不容易建立起來的對美關係或是政黨關係，就有急轉直下的可能性。

鈕則勳表示，綠營主軸清楚，打藍白不通過總預算、不通過軍購預算；但藍白的回擊都是單點，沒有整體戰略，沒有下鄉進行草根論述。

鈕則勳說，國民黨和民眾黨黨主席訪美的困難度會增加；美方不滿藍白政治人物的說法，正在累積籌碼；若想要訪美，可能開出更多條件，這對藍白來說是無法承受之重，倘再對條件有些答應、有些不答應，訪美時間會不斷延後，這場博弈變成美方的主場。

東吳大學政治系副教授左宜恩說，蕭旭岑跟民眾黨主席黃國昌的發言主要是反映對美方長期介入台灣政局的不滿，也有安撫黨內反美聲浪的效果，反映台灣執政或在野只有「親美」與「更親美」之分。

左宜恩表示，若泛藍勢力能在黃國昌、蕭旭岑兩位要角發言後達到「正常能量釋放」，後續不再有進一步對影響與美國關係的發言或行動，美方應能繼續維持與泛藍勢力的接觸，保留未來合作空間。

左宜恩認為，倘泛藍內部反美聲浪繼續高漲，甚至影響到領導人物對美言行舉止，或產生違反美國重大利益的行為，例如持續無條件杯葛對美軍購，未能提出能令美方接受的替代方案，在美方失去信心、耐性的情況下，恐會走向對泛藍勢力不利的局面。

淡江大學戰略所副教授黃介正說，美國經營對台關係，涵蓋面甚廣，從來未曾只與執政黨交往，相信會持續重視與國會多數黨的關係。

民進黨立院黨團書記長陳培瑜也說，藍白反覆杯葛只會讓台灣失分。他指出，當外部安全情勢快速變化，藍白卻在國內反覆杯葛國防預算、質疑必要的防衛投資，這只會讓台灣在關鍵時刻失分；國防不應該是政黨攻防的籌碼，而是國家能否被信任、被支持的基本條件；希望藍白不要再用政治算計看待國防，而是誠實面對現實，站在台灣整體安全與國際責任的立場思考。

延伸閱讀

