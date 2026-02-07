盧秀燕擬3月訪美 涉外人士：美要試探是否維持台灣親美路線

我的頻道

記者陳熙文／台北即時報導
台中市長盧秀燕預計3月訪美，被不少人視為她作為總統候選人的第一次美國面試。（本報資料照片）
台中市長盧秀燕預計3月訪美，被不少人視為她作為總統候選人的第一次美國面試。（本報資料照片）

台中市長盧秀燕預計3月訪美，被不少人視為她作為總統候選人的第一次美國面試。有涉外人士表示，這樣的面試不外乎要對美國勾勒出候選人未來的施政方向，更重要的是美方要試探候選人是否維持台灣的親美路線，表達出與美合作的鮮明立場。

盧秀燕近期傳出預計3月訪美，與前年訪問美西不同，目標鎖定紐約、華盛頓等美東大城市，雖然知情人士強調主要聚焦在市政交流上，但盧秀燕作為未來可能的國民黨總統候選人，訪問政治意涵濃厚的華府仍透露出政治味，被認為是為參選試水溫。

自李登輝1995年以私人名義訪美，於康乃爾大學發表演說，最後在隔年大選中贏得勝利，訪美就成了台灣總統候選人不成文的傳統，甚至被戲稱是「面試」；有涉外人士笑說，台灣候選人訪美、爭取美方的好感未必保證當選，但如果獲得美國人的惡評，那選舉就可能阻礙重重，「害你選不上是有能力的」。

涉外人士指出，台灣總統候選人訪美，不外乎要陳述未來的施政方向，包括國家安全、朝野政治和經濟問題；美方除了對候選人的兩岸政策高度重視，也考察候選人當選後是否能維持台灣的親美路線，「在（台美）合作的立場上要旗幟鮮明」。

涉外人士並表示，候選人訪美態度的要訣在於誠懇、穩定和深入，指候選人不能拘泥於國內善用的選舉語言，而是要誠懇地表達出自己的政治理念，同時立場不能變來變去，而是有一貫的立場，以排除不確定性；候選人也應該深入淺出表達出其政策，用美方能理解的語言來傳達想法。

涉外人士並指出，訪美行程也是測試總統候選人是否有專業外交團隊的試金石，包括在與學者、官員會談後如何適度的放出訊息，但不破壞雙方的默契等；他指出，過去就有候選人團隊把見面的地點、官員，在事後都告訴媒體，讓美方非常感冒，甚至有候選人的團隊因能力不足，一度以為美國政治人物的邀訪是詐騙

