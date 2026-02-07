台美關稅協議簽署 江啟臣：預計2月中、立院應可盡速批准

台中市長盧秀燕（中）、立法院副院長江啟臣（左）與美國在台協會處長谷立言（右），出席中部AI機器人產業座談會。江啟臣表示，台美關稅協議可望在本月中旬簽署。(記者黃仲裕／攝影)

台美關稅 談判達成協議後，迄今仍未正式簽署。立法院副院長江啟臣昨與美國在台協會（AI T）處長谷立言 赴台中與精密機械業座談，江啟臣受訪表示，他昨與谷立言再度確認，應該在2月中旬希望可以簽訂，簽訂以後，立法院當然應該盡速審議通過。

藍營認為，協議送至國會後將依法審查，確保人民權益不受衝擊。綠營則呼籲，希望在野黨不要有無謂的杯葛。

立院人士評估，台美關稅簽署完成，依照條約締結法應在30天內送至立法院，不過剛好遇到春節與228連假，因此協議最快可在3月6日於院會一讀交付委員會，在立法院3月11日選完8個委員會召委後，最快可在3月12日於委員會排案審查。

江啟臣昨邀請谷立言參訪精密機械大廠台中精機營運總部，並舉行中部AI機器人產業發展交流座談會。江啟臣說，他經常與谷立言見面，提及台中製造業實力，上月谷主動提出，未來台美產業合作，台中很適合在實體AI部分合作。

台中市長盧秀燕昨出席座談會，上月底AIT華盛頓總部執行理事藍鶯、谷立言先後到中市府拜訪，盧秀燕昨再度與谷立言同台，半個月內AIT人士三度訪問台中，盧秀燕也傳出下月訪美，互動頻繁。

盧秀燕說，這場座談會是台美關稅底定後，產業界首度在台中大會師，關稅談判大致底定，最重要的就是往前走拚經濟，台中與美國長期保持良好且密切的互動，核心目標在於「把餅做大」，透過緊密合作促進國家與台中的繁榮與安全，並為市民創造更優質的產業環境。

對於台美關稅協議簽訂時程，行政院方面表示，副院長鄭麗君於1月20日在政院召開「台美關稅談判說明記者會」時就已說明，預計將會在未來數周完成簽署「台美對等貿易協定」。

總談判代表楊珍妮也在記者會中表示，台方會秉持「守護國家及產業利益、糧食安全及國防韌性」原則與美方談判，一旦簽署完成，將立即向國人報告完整內容。

行政院人士並強調，依照「條約締結法」的規定，將協議送交國會審議，也希望朝野未來能夠支持談判結果與協議，讓協議能夠順利生效。

國民黨立院黨團書記長立委林沛祥表示，台美關稅協議送進立法院以後，應依照「條約締結法」審查。行政院應依照先例，來立法院進行整體經濟衝擊評估報告，這才是負責任的政府。

民進黨立院黨團書記長陳培瑜表示，希望可以盡快簽訂，請在野黨要就事論事，並以條約內容來實質討論，不要有無謂的杯葛。