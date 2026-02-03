新聞眼／藍營雙軌出訪 深化台美關係 維持兩岸對話

我的頻道

記者 鄭媁
國民黨主席鄭麗文（右三）、台中市長盧秀燕（右二）不約而同有訪陸與訪美規畫。（本報資料照片）
國民黨主席鄭麗文、台中市長盧秀燕不約而同有訪陸與訪美規畫，鄭麗文雖稱是巧合，但言談中透露盧訪美行程黨中央正全力協助。兩人「雙路並進」的時序，反映國民黨雙軌布局的清晰戰略，「既要深化台美關係，也要維持兩岸對話」，做為最大在野黨，目標2028重返執政，國民黨以實際行動展現對人民負責的態度與承擔。

國際局勢瞬息萬變，美國總統川普的「美國優先」利益至上戰略下，美中競合鬥而不破，川普與大陸國家主席習近平今年預計有多次會面，民進黨延續親美抗中的路線，逐步壓縮台灣的戰略空間，使兩岸敵意螺旋增加，台海風險持續升高。

當賴政府與對岸的對話管道關閉，國民黨此時決定重啟暌違九年的國共論壇，搭建平台為產業發聲，開創國共兩黨交流對話，正是為台海安全進行風險管理，避免誤判；對華府說清楚國民黨的路線，兩岸和平發展與深化台美合作並行不悖，符合華府的期待。而鄭麗文上半年出訪「先北京，後華府」的排序，也符合陸方和美方的期待，陸方希望國共溝通對話，美方也期待在鄭麗文訪陸後了解「鄭習會」的具體內容。

美方從未支持台獨，也不樂見台海失控，民進黨高呼「抗中保台」口號，換不到台海和平，反讓戰爭風險升高，國民黨無懼綠營鋪天蓋地抹紅，重啟國共論壇，目的是讓兩岸降溫，同時向陸方、美方傳遞訊號：國民黨具備穩定兩岸關係的能力也有對話管道；台海風險必須控管，國民黨不會成為不可預測的變數，反而可為兩岸交流開拓空間。

鄭麗文透露，有農民向她陳情，害怕到連「農業部」三個字都不敢講，只敢稱「某單位」。賴政府將中國定位為「境外敵對勢力」下，人民噤若寒蟬，產業衝擊與焦慮，兩岸關係惡化的代價正由人民承擔，國民黨雖然不是執政黨，仍願為產業發聲，正因和平是兩岸唯一的選項，有廣大民意為後盾。

盧秀燕3月華府行，被外界視為「面試之旅」，值此綠營誣指國民黨「擋軍購換國共論壇門票」之際，潛在總統候選人盧秀燕表態國家安全至上，有必要適當增加國防支出，也希望軍購能準時交貨，華府行親自對美溝通，可讓美方更清楚國民黨對台美關係的重視。

鄭麗文訪陸、盧秀燕訪美，兩人雙路並行，為兩岸和平搭橋，強化台美戰略溝通，也展現國民黨為重返執政準備、負責任的格局與高度。

