鄭麗文：堅信兩岸和平將成選舉大利多 盼上半年完成鄭習會

暌違九年的國共論壇3日登場，國民黨主席鄭麗文2日接受專訪時表示，期待今年上半年完成「鄭習會」。（記者余承翰／攝影）

國民黨 主席鄭麗文 接受本報系聯合報專訪表示，期待今年上半年完成「鄭習會」，她有信心對於兩岸和平的堅定主張，會成為國民黨選舉的大利多，更願意當搭橋的人，累積善意與誠意，讓兩岸不再有軍事上的相互亮劍。

對於綠營質疑國共智庫論壇，她強調，現在的大陸國台辦「我一個都不認識，更不用講中共總書記習近平」；民進黨 一定全力抹紅，但國民黨不會因此瞻前顧後、不敢主張對的事。

暌違九年的國共論壇今登場。國民黨副主席蕭旭岑昨率團抵達北京，大陸國台辦主任宋濤設宴款待。此次論壇是否為「鄭習會」的起點，備受矚目。鄭麗文否認鄭習會「期程定在3月」，僅說她希望訪陸在上半年完成，因下半年要忙選舉。

解放軍去年底對台軍演，引發民心不安。若見到習近平，是否會有所表達？鄭麗文表示，國民黨當然應該創造雙方同時釋出具體善意和誠意、對兩岸和平有高度的期待和承諾；但民進黨拒絕九二共識，不斷踩台獨紅線，是問題癥結所在。

鄭麗文說，就像她無法勸服民進黨下架台獨黨綱一樣，「我也不可能一次就讓中國大陸停止所有軍演」；但她希望透過善意和誠意的累積，兩岸和平，自然不再有軍事上的互相亮劍，這確實是國民黨要努力的方向和目標，也是為何2028政黨輪替非常重要。

鄭麗文坦言，不太可能第一次見面就像變魔術一樣，還是有很多困難與限制，但和平有了起頭，希望一步步把橋搭起來；除了互動交流，還要超越現實給予的諸多限制，以及過去累積的歧異和誤解。「我願意做搭橋的人，」最後誰可以走這條橋，「是開放的」。

鄭麗文指出，台灣主流民意並非如民進黨所想，一天到晚想踩台獨紅線、仇視大陸，好像兩岸已不可避免只有這條路可走；大多數民眾希望兩岸和平，在這樣的基礎下，兩岸可在不同領域層面交流，讓全世界包括台灣都看到，兩岸發展有不一樣的選項。

鄭麗文表示，國民黨要發揮的作用是「逆轉」，她要證明台灣是有選項、有替代方案，不需要付出任何代價或提出交換條件，「都不用，就是九二共識、反對台獨而已」。

不過，藍營內部仍有雜音，憂心影響年底選舉。鄭麗文說，這在黨內是少數聲音，甚至在台北有點被過度放大；鄭麗文強調，全台各領域和產業對兩岸關係有很深的期待，這會直接反映在選票上對國民黨的大力支持；如果代表和平穩定、反對台獨的國民黨可以重返執政，她相信在很多重大問題上可以得到具體突破。