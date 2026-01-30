我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

越南女富豪挪用270億美元免死 還向法官討柏金包留給兒孫

張又俠等解放軍將領震盪落馬 學者：恐鋪陳二十一大「弱主」繼位

張又俠遭清洗後 學者：現已進入北京對台軍事路線不確定期

記者廖士鋒／台北即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
國防大學中共軍事事務研究所教授馬振坤30日指出，現在開始進入對於北京對台灣軍事路線的不確定期。（記者廖士鋒／攝影）
國防大學中共軍事事務研究所教授馬振坤30日指出，現在開始進入對於北京對台灣軍事路線的不確定期。（記者廖士鋒／攝影）

中共政治局委員兼軍委副主席張又俠、軍委委員兼中央軍委聯合參謀部參謀長劉振立日前突然被官宣已經遭到調查，引起巨大震動，學者認為，「原來至少北京對台軍事路線我們是知道的」，但現在開始進入對於北京對台灣軍事路線的不確定期，對台灣安全而言，就進入危險階段。

台國防大學中共軍事事務研究所教授馬振坤30日在政大國關中心舉辦的「中共解放軍高層人事震盪與對兩岸關係影響」座談會上指出，張又俠被拔除後，至少習近平對台的軍事意向開始進入不確定期，「原來至少北京對台軍事路線我們是知道的、可預測的，大概知道張又俠對台灣問題看法與意圖，或解放軍最高層的態度」，但現在開始進入對於北京對台灣軍事路線的不確定期，因為不知道誰拍板，這對台灣安全而言，就進入危險階段，因為北京對台不確定，我們無法預測對手可能對台灣採取什麼作法。

他在問答環節進一步指出，何衛東時代對台是灰區行動路線，到張又俠一方面是務實作戰準備，他不反對武統，但他反對現階段共軍還不具備全面應對美軍介入與台灣防衛作戰能力前提下，貿然地發動對台全面性武裝行動，而應該要再爭取時間，要持續建構能力。

他說，所以張又俠對台軍事路系上，雖然強調軍事手段最後是必要的手段，但是現階段主張慎戰。但是張又俠之後，我們不知道哪些將領會成為習近平所信賴的軍事智囊，因為要提供各種軍事上的行動和建議給習，習還是需要軍事的將領信可信賴的軍事將領提供這個資訊給他，至少目前因為人選不確定，所以導致現在（我們對中共）對台的軍事路線進入一個不確定狀態。

國防安全研究院委任研究員揭仲則提到，共軍大清洗後，共軍對於重大突發事件或者武力投射、作戰等等應付能力會受到影響，會持續三到四年，這些繼任人選決策時會揣摩上意，一定想要迎合，使得高層容易誤判形勢，再行動上可能寧左勿右，會讓危機降溫變得更困難。

對於中國與美國關係，揭仲認為，川普會更願意尋求與習近平直接交易，但因為解放軍相關能力下降，川普可能更感於對習近平施壓。這次清洗也不會使2027年共軍犯台機率大幅增加，和平統一仍被對岸列為最先選項，對共軍在台灣周邊活動則影響有限。但他示警，若兩岸因為政治情勢、軍事意外猜槍走火，在共軍高層未必敢說真話、寧左勿右下，危機可可能因共北京誤判形勢，或共軍刻意激進，大幅提升危機處理難度。

政大政治系特聘教授寇健文指出，這兩三年來共軍高級將領人事大整肅，產生的影響是暫時緩和中共發動主要戰爭可能性，原因在於軍委還未甄補完畢之外，軍委聯合作戰指揮中心也要補人，至少已有一位中將可能已經在重要場合缺席，這些人事上重新甄補、讓共軍做好準備還需要一段時間。另一方面對日常影響不大。張又俠下台以前，中共無人機也飛到東沙島上空，對其一般性軍演不會影響，長期軍事現代化方向不會改變。

共軍 張又俠 中共

上一則

出訪先陸後美 鄭麗文提兩岸和平框架：藍執政推動

下一則

呂秋遠逼墮胎、離職判賠60萬 女律師林沄蓁落淚：謝謝法官看到真相

延伸閱讀

張又俠落馬震驚華府 美憂失去重要溝通管道

張又俠落馬震驚華府 美憂失去重要溝通管道
提攜張又俠的伯樂廖錫龍29日火化 久未露面胡錦濤的花圈出現葬禮

提攜張又俠的伯樂廖錫龍29日火化 久未露面胡錦濤的花圈出現葬禮
張又俠等解放軍將領震盪落馬 學者：恐鋪陳二十一大「弱主」繼位

張又俠等解放軍將領震盪落馬 學者：恐鋪陳二十一大「弱主」繼位
媒體狂問張又俠落馬 中國國防部：越純潔越有戰鬥力

媒體狂問張又俠落馬 中國國防部：越純潔越有戰鬥力

熱門新聞

古早味零食示意圖。(聯合報系資料照片)

鳳梨酥送膩了？台灣1古早味零食 日本人很愛

2026-01-23 21:39
霍諾德帶著愛妻桑妮一起出席記者會。（記者李姿瑩／攝影）

爬台北101到一半呼吸急促 霍諾德解答過程中最大挑戰

2026-01-25 09:17
霍諾德耗時1小時31分成功登上台北101。(美聯社)

直播／霍諾德0防護爬台北101 花91分鐘成功登頂

2026-01-24 21:45
美國自由攀岩好手霍諾德21日上午在101大樓刁鑽的角度進行雨天試爬。(中央社)

過來人評分：攀爬台北101難度6 布魯克林橋難度2

2026-01-24 00:01
美國極限攀岩好手艾力克斯霍諾改為周日直播。(圖／摘自Netflix)

霍諾德攀登台北101倒數時刻 緊急決定延期

2026-01-23 19:48
美國自由攀岩好手霍諾德25日徒手攻頂台北101，台北101董事長賈永婕26日透露活動延期的內幕。中央社

攀爬台北101曾面臨取消 賈永婕感謝蔣萬安陳世凱相助

2026-01-26 10:19

超人氣

更多 >
華人母女身受103刀 8歲女童尖叫媽媽求救、慘死床邊

華人母女身受103刀 8歲女童尖叫媽媽求救、慘死床邊
提防這一錯誤 以免終身少領了社安金

提防這一錯誤 以免終身少領了社安金
魯比歐：習近平訂下歷史任務 須統一台灣

魯比歐：習近平訂下歷史任務 須統一台灣
結帳時超市老闆娘突暈倒 小伙按斷她的6肋骨…好的結局

結帳時超市老闆娘突暈倒 小伙按斷她的6肋骨…好的結局
好市多新品上架 挑戰招牌甜點「燕尾服慕斯蛋糕」

好市多新品上架 挑戰招牌甜點「燕尾服慕斯蛋糕」