觀察站／蘇嘉全的溫情喊話 賴清德的真心？

蘇嘉全（前）上任海基會董事長，致詞時表示期盼恢復兩岸常態化的交流，並稱致詞內露是賴總統的指示。（記者蘇健忠／攝影）

蘇嘉全就任海基會董事長，新官上任帶來一股新氣象，作為賴總統上任後第四位公開於董監事會上發表致詞的海基會正任董事長，他提到的許多細節，都有值得詳細推敲之處。

蘇嘉全接任海基會董座，係由總統府發言人在總統府官網宣布「總統特別邀請並任命」，在規格上略高於前任吳豊山由陸委會以「本會推薦」的形式對外宣布。蘇嘉全歷練豐富，在民進黨 內的政治分量也不容小覷，值得注意能否有新作為。

他說，接任海基會董事長的致詞是賴總統的指示，若果真如此，其實對兩岸互動確實釋出積極訊號。尤其十分鐘致詞全程，蘇嘉全幾乎未使用「中國」稱呼對岸，而改為「中國大陸」，這明顯與他前陣子公開受訪時的用語，有根本之別。用詞冷暖，相信對岸不會看不懂。

蘇嘉全昨天多次向對岸喊話，希望站在人民的立場，為和平累積條件，也特別提到，交流、溝通是為了「讓衝突不必發生，讓問題有機會被解決」。種種喊話，堪稱是溫情。

從當下兩岸關係仍極為嚴峻的時間點來看，蘇嘉全勇於承擔這項重任，並做出相應的調整，在上任之初向對岸釋出一定的善意，無疑值得予以肯定，但也要注意到，當前賴政府的兩岸政策並未有根本性的調整，「兩國論」論述與作為未消停，且往往把兩岸交流當作國安突破口，如果這一政策思維沒有變化，兩岸恐怕很難因為蘇嘉全的喊話而融冰。

尤其，蘇嘉全接任海基會董座前，陸委會主委邱垂正在金門發表小三通通航25周年談話，11度提及「安全」，且幾乎都是指國安或區域安全，還提到大陸對金馬滲透分化等負面陳述。如果兩岸政策沒有整體性的調整，今年兩會 想恢復對話，恐仍難接上線，吳豊山殷鑑在前，值得賴政府各部門深思。