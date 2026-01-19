1.25兆軍購傳逾千億買愛國者 料包括地對空飛彈系統

我的頻道

台灣新聞組／台北19日電
立法院外交及國防委員會19日邀請國防部長顧立雄報告國防特別條例草案規畫執行案項，但採機密會議。圖為立院程序委員會日前表決，藍白再度封殺國防特別條例草案排入議程。（本報資料照片）
立法院外交及國防委員會19日邀請國防部長顧立雄報告國防特別條例草案規畫執行案項，但採機密會議。圖為立院程序委員會日前表決，藍白再度封殺國防特別條例草案排入議程。（本報資料照片）

立法院外交及國防委員會今天邀請國防部長顧立雄報告「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例規畫執行案項」，立委有機會一窺總金額1.25兆元（台幣，下同，約400億美元）的軍購特別預算內容，其中，愛國者飛彈增購案千億元起跳。

本報系聯合報報導，相較以往軍購特別預算，行政院通過特別條例草案時會一併公開項目，此次總金額是歷來之冠，但對採購品項，除了美方日前公布、約合新台幣3500億元的海外軍售（FMS），以及國防部副部長徐斯儉指出約3000億元在台灣產製，其他半數如何支用，目前仍諱莫如深。

上月17日，美國五角大廈安合局（DSCA）向國會提報對台軍售。台方國防部隨即證實，其中5項將以特別預算支應：60輛M109A7自走砲含周邊裝備、M142海馬士多管火箭系統含彈藥、標槍飛彈1050枚、拖式2B飛彈1545枚，以及Altius600/700M滯空彈藥。

行政院上周院會後記者會，國防部副部長徐斯儉強調絕無黑箱作業、空白授權，「這有法律的原因」。他說，還有4案需等美方公布，台方才能公開；現在條例草案還沒付委，所以國防部沒辦法說明。徐斯儉並駁斥立委黃國昌宣稱「美國只軍售3000億元」，強調台灣產製約為3000億元，其他都是外購。

台北中國時報報導，據了解，未宣布的軍購項目，其中2項預料是美對台軍售愛國者飛彈，及國家先進地對空飛彈系統（NASAMS）等；至於台灣自製項目則包括天弓4型飛彈，天劍2型空對空飛彈，無人機與無人艇等自製購案等。這些都在賴清德總統推動的「台灣之盾」構想中，而愛國者飛彈增購案更是千億元起跳的大案。

聯合報報導，徐斯儉指條例草案還沒付委，國防部無法說明的說法，與前例頗有落差。扁政府時代的6108億元特別預算，政院於2004年6月2日，同時通過條例草案與預算，明載柴電潛艦、愛國者3型飛彈、P-3反潛巡邏機3項的數量與金額；但2005年華盛頓郵報報導，小布希政府未將3大軍購案通知國會，引發挺台議員的質疑。2021年9月16日，政院通過2400億元「海空戰力提升計畫採購特別條例」，相關品項與金額，也由時任副部長王信龍在會後說明。

一位曾參與三大軍購的退將回憶，當年法案雖也遭在野黨阻擋，但枱面下溝通說明並未中斷。時任國防部長李傑特別下令駐美團長陳永康返台，向朝野立委解釋華府態度。另方面，為爭取民眾認同，國防部也大幅增加基地開放場次。

