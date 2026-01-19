我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

大湖效應周日再降雪 紐約航班接連延誤 市府派出千人除雪

川普深夜發文砲轟丹麥 嗆1事讓美國對格陵蘭「勢在必行」

冷眼集／買啥武器不能說 不符軍購前例

記者 程嘉文
國防特別預算 買哪些武器？ 製表／程嘉文
國防特別預算 買哪些武器？ 製表／程嘉文

國防部副部長徐斯儉與戰規司長黃文啟，在政院記者會說明外界對特別預算的質疑。國防部特別將他們慷慨激昂的發言，剪成短片放在臉書。誠然，在當今國際局勢之下，即使是藍白陣營執政，也無法不大舉擴充軍費；然而，國防部「氣壯」有餘，「理直」卻大有問題。

在美方正式批准軍售前，台方是否該先編預算？扁政府曾以「編預算才代表台方誠意」，編列採購F-16的「鳳隼」專案，結果美方幾年都不批准，無疾而終。但若等美方宣告才啟動，往往曠日廢時，因此近年往往洽談有一定眉目，就先以機密預算小幅編列，正式批准再轉公開。

然而，「不（公開）先編預算」，絕對不代表不能對外說明。蔡英文時代爭取到F-16戰機、M1A2戰車等重大軍售，在川普政府正式宣告前，早已是台美雙方公開祕密。何況，軍購是全民埋單，國防部若認為在五角大廈公布前，民眾不需、甚至不應知道台方要向美採購何種武器，如此說法既站不住腳，也不符合過去軍購的前例。

退一步說，就算「美國批准前就不能講」說法成立，特別預算中還包括直接向外企採購的商售，以及台灣產製3000億台幣（約95億美元）。這些項目總不受美國政府約束，國防部的態度卻更諱莫如深？

另個蓄意偷渡的似是而非謬論，是「條例草案尚未付委，國防部就無法對外說明」。或許因在野黨杯葛，國防部無法在立院委員會專案報告，但絕不代表不存在溝通管道。從過去到現在，不管哪黨執政，哪有政策是不先向立委與社會說明，只能公開出手「梭哈」？不到一年前，政院還為助攻大罷免，內閣首長大舉下鄉辦政績說明會，國防部何不向卓揆討教一下？

軍購預算的編列，對當今台灣確屬必要；境內各陣營間嚴重缺乏互信，也是事實。但國防部乃至府院，如果真心希望強化國防，該做的是放低身段努力說明，盡量去克服不利條件，在對立中設法尋求共識；而非擺出「不相信我就是賣台」的情緒勒索。

國防部 軍售 五角大廈

上一則

黑白集／買票或德政？ 又見綠色雙標

下一則

柯文哲：免費營養午餐騙選票 北市：高虹安也認同

延伸閱讀

標榜獨立「星條旗報」國防部促移除「覺醒主義干擾」內容

標榜獨立「星條旗報」國防部促移除「覺醒主義干擾」內容
不想被扣紅帽 藍擬提1.25兆軍購版本

不想被扣紅帽 藍擬提1.25兆軍購版本
新聞眼／藍提黨版軍購條例 瓦解綠白合也回應美壓力

新聞眼／藍提黨版軍購條例 瓦解綠白合也回應美壓力
中國無人機飛進東沙島 台灣警告後撤離

中國無人機飛進東沙島 台灣警告後撤離

熱門新聞

曾參與人質搶救任務的余靖，目前是網路安全新創公司Blackpanda執行長。本報系資料庫

搶救人質成名…「綠扁帽」台裔余靖創業也在行 近7億到手

2026-01-16 09:52
台中市謝姓女子朝李姓男友潑灑汽油，再點火燒死他，判14年徒刑定讞。(圖／本報記者翻攝)

台男撞死工程師後 交保期間遭女友活活燒死…「皮黏椅子上」

2025-12-26 00:00
俄羅斯莫斯科的謝列梅捷沃機場，中國遊客在歡迎活動中與工作人員跳舞。(新華社檔案照)

持陸一次性護照赴俄遭廢台灣戶籍 陸委會：旅行社可停牌

2026-01-16 08:39
（中央社）

陸媒稱小紅書在台遭禁逾月熱度不減 實際情況是…

2026-01-11 09:13
一名單親母親去年帶著3歲兒子返回彰化老家，但因兒子沒有台灣國籍，只用3個月觀光免簽入境，由於目前她還在跟前夫打親子關係不存在訴訟，眼看1月16日簽證又到期了，擔心若再次出境會回不了台灣，而向民代陳情；示意圖，非新聞當事人。(圖／123RF)

留美單親媽攜兒返台 3歲童成「人球」 1原因辦戶籍卡關

2026-01-10 01:30
連勝武（右）和路永佳一起出席新書「希望的種子」公益發表會。（記者林士傑／攝影）

連勝武4年前爆婚外情 今和老婆路永佳同框 婚姻現況曝光

2026-01-14 08:54

超人氣

更多 >
洛杉磯園丁在美60年 現自行遣返 留下97歲母親

洛杉磯園丁在美60年 現自行遣返 留下97歲母親
郵輪達人傳授預訂技巧 有機會獲更佳艙房

郵輪達人傳授預訂技巧 有機會獲更佳艙房
馬查多獻諾貝爾和平獎給川普 諾貝爾基金會發聲明暗批

馬查多獻諾貝爾和平獎給川普 諾貝爾基金會發聲明暗批
曾被嫌嗓音 「獵魔女團」韓裔EJAE靠「Golden」登國際舞台

曾被嫌嗓音 「獵魔女團」韓裔EJAE靠「Golden」登國際舞台
香港著名功夫影星「火雲邪神」梁小龍逝世 享壽77歲

香港著名功夫影星「火雲邪神」梁小龍逝世 享壽77歲