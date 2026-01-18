我的頻道

中國5年內侵台機率30% 紐時：現在台灣須提防北京1作戰

想增加收入？13種低門檻副業 每周只花10小時輕鬆賺

不想被扣紅帽 藍擬提1.25兆軍購版本

台灣新聞組／台北18日電
美國在台協會（AIT）處長谷立言過去一段時間與藍營政治人物會面時，都會提及國防特別預算。（本報資料照片）
民眾黨主席黃國昌快閃訪美回台後表態，將針對1.25兆元（台幣，下同，約400億美元）國防特別預算條例自提黨版。有國民黨立委認為，軍費條例綠白已經出現交集，藍營也應提案，否則將被扣上擋軍費的「紅帽」，而據了解，藍營也有備而來，國民黨黨版本正在草擬中，待國防部向立法院說明後軍購預算內容後，就會端出草案。

立法院外交及國防委員會明天邀國防部長顧立雄就國防特別條例規畫執行案項進行專案報告，採機密會議形式。

民眾黨表示，認同要提升國防實力，但不能買什麼都不知道，到貨期程還一再拖延。據了解，民眾黨版軍購條例將限縮軍費總預算及期程，包括以美國公布軍購為準、縮短計畫期程在賴清德總統任期之內，以及明確對到貨的期程規範等，待國防部專報完，民眾黨團才會定稿白營版本。

有藍委認為，黃國昌必然是赴美後，對軍費特別條例有新的「認識」，就算民眾黨不認同政院版，軍費議題仍與民進黨產生交集，更展現民眾黨對軍費的積極性；國民黨如沒有版本，月底又有國共論壇，恐被扣上一直擋軍費的紅帽。

另據了解，國民黨方面也持續感受到美方壓力，例如美國在台協會（AIT）處長谷立言過去一段時間與藍營政治人物會面時，都會提及國防特別預算。

有藍委透露，牽涉到美方、國防議題，黨團需與黨中央一起決定，而黨中央目前尚未定調，不急於一時提案，「先讓子彈再飛一會」。

據了解，國民黨中央並非不提黨版而是尚未定調，包括是否採取如院版總額包裹式預算，或依武器分項提出多個條例；且內容要採取分年度期程管制，或分武器類型管制，將待國防部說明後，才會端出黨版。

行政院官員表示，針對立法院各黨團所提建議，國防部將持續說明溝通，爭取支持。

民進黨團幹事長鍾佳濱表示，特別條例目的若是為了因應執行特別預算，就是預算權一部分，由立法院來提很奇怪，立院沒有預算編制權，如果要推動某個預算立法，雖然沒有直接動到預算書，但就是在「增加支出」，在憲法解釋上，也是一種增加預算行為，此舉恐有凌駕行政權、違反權力分立原則之虞。

鍾佳濱說，國防屬總統職權，若因採購需求需要預算，應由行政機關先行評估編列，在野黨執意推動前，先回去把憲法讀好，避免破壞穩定的憲政體制。

民眾黨 國防部 國民黨

新聞眼／藍提黨版軍購條例 瓦解綠白合也回應美壓力

綠營勸進鄭麗君戰蔣萬安 陳佩琪強調無意選台北市長

不只台灣 美國也欠日本72億美元軍購

賴清德彈劾公聽會 學者列十大惡行：賴把職位做賤　

柯文哲復出拜會立院藍綠黨團 指朝野問題在賴一念間

400億美元軍購特別預算 藍白5度擋下

（中央社）

陸媒稱小紅書在台遭禁逾月熱度不減 實際情況是…

2026-01-11 09:13
台中市謝姓女子朝李姓男友潑灑汽油，再點火燒死他，判14年徒刑定讞。(圖／本報記者翻攝)

台男撞死工程師後 交保期間遭女友活活燒死…「皮黏椅子上」

2025-12-26 00:00
曾參與人質搶救任務的余靖，目前是網路安全新創公司Blackpanda執行長。本報系資料庫

搶救人質成名…「綠扁帽」台裔余靖創業也在行 近7億到手

2026-01-16 09:52
俄羅斯莫斯科的謝列梅捷沃機場，中國遊客在歡迎活動中與工作人員跳舞。(新華社檔案照)

持陸一次性護照赴俄遭廢台灣戶籍 陸委會：旅行社可停牌

2026-01-16 08:39
一名單親母親去年帶著3歲兒子返回彰化老家，但因兒子沒有台灣國籍，只用3個月觀光免簽入境，由於目前她還在跟前夫打親子關係不存在訴訟，眼看1月16日簽證又到期了，擔心若再次出境會回不了台灣，而向民代陳情；示意圖，非新聞當事人。(圖／123RF)

留美單親媽攜兒返台 3歲童成「人球」 1原因辦戶籍卡關

2026-01-10 01:30
蔡昌鈺。（蔡昌鈺提供）

根據腦波狀態準備應考科目 他用睡前滑手機療癒法兩年考取會計師

2026-01-10 18:09

中國順差破1兆美元 分析示警「危險訊號」：已什麼都不想買

川普：歐洲8國反美掌控格陵蘭 2月起加徵10%關稅

昔日中國小姐 82歲遭5戲換角 嘆「人老了不管用」

賓州11歲男童不滿被要求睡覺 打開槍櫃取回Switch後射殺熟睡父

華女觸碰隱私部位 提200元可性服務 後果慘了...

