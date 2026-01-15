我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華清池楊貴妃露點雕像遭舉報不雅 中官媒：扼殺創作活力

Grok「火辣模式」替真人脫衣惹議 馬斯克不敵全球壓力讓步了

WSJ：北京拉美布局戰略後撤 測試西半球歸美 台海歸中

編譯盧思綸／綜合15日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
華爾街日報報導，北京測試西半球歸美、台海歸中。（本報資料照片）
華爾街日報報導，北京測試西半球歸美、台海歸中。（本報資料照片）

華爾街日報（WSJ）13日報導，美國總統川普推翻委內瑞拉馬杜洛政權，重挫北京在拉丁美洲的布局。知悉人士透露，中國大陸不再急於短期內在拉美擴張影響力，反而出現一種「交易式」論述，主張「若西半球歸美國人，那麼台灣海峽歸中國人」。

北京採取戰略性後撤，以爭取未來美國在台灣議題上也比照辦理，這套新盤算將在1月底首度迎來重大考驗。報導引述知情人士指出，賴清德總統已表達有意出席宏都拉斯準總統阿斯夫拉1月27日的就職典禮，北京密切關注川普政府是否會允許賴總統過境美國。

中國多年來在拉丁美洲逐步擴張影響力，卻被川普對委內瑞拉的突襲行動一夕打亂。儘管如此，北京也把美方武力推翻馬杜洛視為一種訊號，強化北京以核心利益為優先的論述，首要目標正是台灣。但這套盤算，不代表中國把美國行動解讀為立即對台動武的「綠燈」。

報導指出，川普去年重返白宮以來，中國即注意到自身在拉美的影響力下滑。墨西哥對中國電動車加徵50%關稅，向華府靠攏；巴拿馬退出一帶一路，並允許美軍在運河附近基地輪調駐留；2023年才與台灣斷交的宏都拉斯也出現動搖，阿斯夫拉在選戰期間表明將與台灣恢復邦交。

眼見在拉美連連失利，北京去年12月發布政策文件，暗示不會在拉美退場。華爾街日報描述，這個立場未來恐成為籌碼，被用於爭取華府在台灣議題上讓步。

如今，中國被委國欠了一大筆帳，還要面對與川普合作的委國新政權，川普甚至自封委國「代理總統」。接近白宮的人士說，美國可能以投資案取代中國在委國的基礎建設布局，並以協助債務重整，換取美企獨家開採委國石油權利，實質上排擠中國。

知情人士指出，北京目標已轉為防守，中國也期待未來美國在台海議題採取類似的戰略性後撤。也有中國官員考慮，中方可能用多買一點長期美債，當作跟美方談判的交換條件。

「川習會」預計4月在北京登場，可能成為北京新盤算的真正戰略考驗。知情人士指出，中方希望藉此試探川普在西半球「美國優先」重點，究竟是給中國一個加強自身周邊區域掌控權的契機，或者美國對委行動只是在全球重新展現力量的第一步。

川普 華爾街 馬杜洛

上一則

「協議時機不對」 施俊吉：若川普敗訴 何需拿5廠換關稅

下一則

府否認賴清德訪宏都拉斯 綠營：4月前過境美可能性不高

延伸閱讀

反制川普覬覦野心 格陵蘭：將有更多北約部隊進駐

反制川普覬覦野心 格陵蘭：將有更多北約部隊進駐
川普施壓奏效 參院51比50一票之差封殺限制對委動武決議

川普施壓奏效 參院51比50一票之差封殺限制對委動武決議
對川普喊「戀童癖保護者」 福特工人遭停職

對川普喊「戀童癖保護者」 福特工人遭停職
川普對Nvidia、超微先進晶片開徵25%關稅 有豁免條款

川普對Nvidia、超微先進晶片開徵25%關稅 有豁免條款

熱門新聞

台中市謝姓女子朝李姓男友潑灑汽油，再點火燒死他，判14年徒刑定讞。(圖／本報記者翻攝)

台男撞死工程師後 交保期間遭女友活活燒死…「皮黏椅子上」

2025-12-26 00:00
（中央社）

陸媒稱小紅書在台遭禁逾月熱度不減 實際情況是…

2026-01-11 09:13
一名單親母親去年帶著3歲兒子返回彰化老家，但因兒子沒有台灣國籍，只用3個月觀光免簽入境，由於目前她還在跟前夫打親子關係不存在訴訟，眼看1月16日簽證又到期了，擔心若再次出境會回不了台灣，而向民代陳情；示意圖，非新聞當事人。(圖／123RF)

留美單親媽攜兒返台 3歲童成「人球」 1原因辦戶籍卡關

2026-01-10 01:30
松山警方查獲取款車手，查扣手機、假勞動契約、2000元台幣等證物。(記者翁至成／翻攝)

台女遭騙投資虛擬幣 兩個月噴掉上千萬

2026-01-08 21:48
蔡昌鈺。（蔡昌鈺提供）

根據腦波狀態準備應考科目 他用睡前滑手機療癒法兩年考取會計師

2026-01-10 18:09
連勝武（右）和路永佳一起出席新書「希望的種子」公益發表會。（記者林士傑／攝影）

連勝武4年前爆婚外情 今和老婆路永佳同框 婚姻現況曝光

2026-01-14 08:54

超人氣

更多 >
美國務院：1月21日起暫停75國簽證辦理

美國務院：1月21日起暫停75國簽證辦理
死因離奇…8旬翁輪椅推亡妻過安檢 機場察覺「這異狀」一摸當場傻掉

死因離奇…8旬翁輪椅推亡妻過安檢 機場察覺「這異狀」一摸當場傻掉
每晚養成這2習慣 研究：有助延長4年壽命

每晚養成這2習慣 研究：有助延長4年壽命
CNN：若想了解何謂美國的「K型經濟」搭飛機就知道

CNN：若想了解何謂美國的「K型經濟」搭飛機就知道
ICE挨家挨戶問「亞裔住在哪裡？」明州盤查行動引爭議

ICE挨家挨戶問「亞裔住在哪裡？」明州盤查行動引爭議