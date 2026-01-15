新聞評論／把半導體產業鏈割給美國 誰在賣台？

傳台積電承諾在美增蓋至少5座半導體廠，將分走台灣近半高階晶片產能。（本報資料照片）

台美關稅 協議遲遲無法敲定，如今原因終於揭曉：美國以對等關稅從20％降為15％為槓桿，要求台積電 至少在美國增設5家工廠。如此一來，台積電在美投資金額，將從原本承諾的1650億美元，增加到3000億美元。這個金額，還不包括將隨它赴美的半導體產業鏈在內。也難怪，大家都在問：為了5％關稅而犧牲台積電，值得嗎？

10個月的漫長台美關稅談判，最後得到的竟是「台積電變美積電」的結局，台灣民眾誰會欣欣然感到滿意？去年3月，台積電董事長魏哲家在白宮向川普 總統承諾，將增加對美投資1000億美元，這是一種基本的善意表達。誰料，在賴政府與美方談判之後，台積電竟被當成籌碼運用，被迫加碼到3000億美元。談判代表鄭麗君更雙手奉上「竹科模式」的整條產業鏈，當成「嫁妝」，聲稱要幫美國在亞利桑納打造半導體產業聚落。這種「要五毛給一塊」的談判心態，可曾顧及台灣產業的得失、根基與未來？

事實上，去年底即曾傳出美方開出對台關稅協議價碼，是在南韓的3500億美元與日本的5000億美元之間，極可能落在4000億美元，亦即最少10兆多元台幣起跳。當時外界猜測，此一金額應包括軍購、中油油氣及大宗穀物採購等在內。而賴總統隨即提出1.25兆的國防特別預算，約400億美元，顯然也是因此而發。但人們萬萬沒想到，除了政府採購，賴政府竟放任美國粗暴地向台積電裹脅，要求它在美增加5個「先進製程」晶片廠，把「台灣護國神山」活生生變成「美國護國神山」。

更荒唐的是，美國要脅台積電增加設廠的理由，竟是該公司違反商業合約中的DEI（多元、平等、包容）條款，未依約聘雇盲人包商、跨性別或女同志工程師；要求追加千億美元投資，即可一筆勾銷違約責任。事實上，川普上任後不僅公開反對DEI，更簽署行政命令要求政府「終結激進、浪費、對非少數族群構成歧視的DEI用人政策」。而面對台積電，川普政府居然能擺出道德臉孔拿DEI說嘴，其翻雲覆雨難以想像。

進一步看，台灣近兩年的製造業投資總額，約在1.3兆到1.5兆新台幣之間。換言之，台積電要在美投資3000億美元，即等於全台8、9年的工業投資額總和；而且，這還不包括台積電下游產業鏈可能出走的金額。試想，當如此龐大的投資瞬間被抽空，轉而流向美國，台灣未來10年半導體產業的投資發展將靠什麼維持？

試問，獲得5％關稅喘息空間的傳統產業，能扛得起這個支撐台灣經濟的艱鉅重擔嗎？如果不能的話，那麼，我們就絲毫無法理解賴政府及其談判團隊到底在想什麼，它的談判策略及談判目標又到底是什麼，竟放任美方對台灣的護國神山隨意宰割？賴政府面對在野黨，始終蠻橫而硬槓；但面對美國卻是卑躬屈膝，任對方予取予求，完全忘記了自己的國家利益。

最諷刺的是，民進黨動不動就對在野黨扣紅帽，將它們尋求兩岸和平的努力說成是「賣台」。而如今，賴政府只花了10個月的時間，就把台積電的半壁江山割給了美國，而且是最肥美、最先進的一塊。與此同時，還主動雙手奉送上「竹科模式」的半導體產業鏈。賴政府的所做所為，如果不是赤裸裸的「賣台」，難道能稱為「愛台」？

台積電被稱為護國神山，是因為美國需要台積電的晶片，一旦台灣遭到攻擊，美軍勢必出兵保護。但當美國坐擁充裕的台積電晶片，它還有什麼動機出兵護台？