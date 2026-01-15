我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華清池楊貴妃露點雕像遭舉報不雅 中官媒：扼殺創作活力

Grok「火辣模式」替真人脫衣惹議 馬斯克不敵全球壓力讓步了

新聞評論／把半導體產業鏈割給美國 誰在賣台？

聯合報社論
聽新聞
test
0:00 /0:00
傳台積電承諾在美增蓋至少5座半導體廠，將分走台灣近半高階晶片產能。（本報資料照片）
傳台積電承諾在美增蓋至少5座半導體廠，將分走台灣近半高階晶片產能。（本報資料照片）

台美關稅協議遲遲無法敲定，如今原因終於揭曉：美國以對等關稅從20％降為15％為槓桿，要求台積電至少在美國增設5家工廠。如此一來，台積電在美投資金額，將從原本承諾的1650億美元，增加到3000億美元。這個金額，還不包括將隨它赴美的半導體產業鏈在內。也難怪，大家都在問：為了5％關稅而犧牲台積電，值得嗎？

10個月的漫長台美關稅談判，最後得到的竟是「台積電變美積電」的結局，台灣民眾誰會欣欣然感到滿意？去年3月，台積電董事長魏哲家在白宮向川普總統承諾，將增加對美投資1000億美元，這是一種基本的善意表達。誰料，在賴政府與美方談判之後，台積電竟被當成籌碼運用，被迫加碼到3000億美元。談判代表鄭麗君更雙手奉上「竹科模式」的整條產業鏈，當成「嫁妝」，聲稱要幫美國在亞利桑納打造半導體產業聚落。這種「要五毛給一塊」的談判心態，可曾顧及台灣產業的得失、根基與未來？

事實上，去年底即曾傳出美方開出對台關稅協議價碼，是在南韓的3500億美元與日本的5000億美元之間，極可能落在4000億美元，亦即最少10兆多元台幣起跳。當時外界猜測，此一金額應包括軍購、中油油氣及大宗穀物採購等在內。而賴總統隨即提出1.25兆的國防特別預算，約400億美元，顯然也是因此而發。但人們萬萬沒想到，除了政府採購，賴政府竟放任美國粗暴地向台積電裹脅，要求它在美增加5個「先進製程」晶片廠，把「台灣護國神山」活生生變成「美國護國神山」。

更荒唐的是，美國要脅台積電增加設廠的理由，竟是該公司違反商業合約中的DEI（多元、平等、包容）條款，未依約聘雇盲人包商、跨性別或女同志工程師；要求追加千億美元投資，即可一筆勾銷違約責任。事實上，川普上任後不僅公開反對DEI，更簽署行政命令要求政府「終結激進、浪費、對非少數族群構成歧視的DEI用人政策」。而面對台積電，川普政府居然能擺出道德臉孔拿DEI說嘴，其翻雲覆雨難以想像。

進一步看，台灣近兩年的製造業投資總額，約在1.3兆到1.5兆新台幣之間。換言之，台積電要在美投資3000億美元，即等於全台8、9年的工業投資額總和；而且，這還不包括台積電下游產業鏈可能出走的金額。試想，當如此龐大的投資瞬間被抽空，轉而流向美國，台灣未來10年半導體產業的投資發展將靠什麼維持？

試問，獲得5％關稅喘息空間的傳統產業，能扛得起這個支撐台灣經濟的艱鉅重擔嗎？如果不能的話，那麼，我們就絲毫無法理解賴政府及其談判團隊到底在想什麼，它的談判策略及談判目標又到底是什麼，竟放任美方對台灣的護國神山隨意宰割？賴政府面對在野黨，始終蠻橫而硬槓；但面對美國卻是卑躬屈膝，任對方予取予求，完全忘記了自己的國家利益。

最諷刺的是，民進黨動不動就對在野黨扣紅帽，將它們尋求兩岸和平的努力說成是「賣台」。而如今，賴政府只花了10個月的時間，就把台積電的半壁江山割給了美國，而且是最肥美、最先進的一塊。與此同時，還主動雙手奉送上「竹科模式」的半導體產業鏈。賴政府的所做所為，如果不是赤裸裸的「賣台」，難道能稱為「愛台」？

台積電被稱為護國神山，是因為美國需要台積電的晶片，一旦台灣遭到攻擊，美軍勢必出兵保護。但當美國坐擁充裕的台積電晶片，它還有什麼動機出兵護台？

台積電 關稅 川普

上一則

圓10年前的夢…美攀岩家1月24日挑戰徒手獨攀101

下一則

自美返台 黃國昌：1.25兆非全對美軍購 反政院版決心更強

延伸閱讀

台積電鳳凰城再擴廠 斥資2億購900畝土地

台積電鳳凰城再擴廠 斥資2億購900畝土地
台積電的甜蜜負荷：AI晶片需求暴衝產能追不上 Nvidia、博通搶破頭

台積電的甜蜜負荷：AI晶片需求暴衝產能追不上 Nvidia、博通搶破頭
川普對Nvidia、超微先進晶片開徵25%關稅 有豁免條款

川普對Nvidia、超微先進晶片開徵25%關稅 有豁免條款
伊朗官員：若遭美國攻擊 將打擊區域內美軍基地

伊朗官員：若遭美國攻擊 將打擊區域內美軍基地

熱門新聞

台中市謝姓女子朝李姓男友潑灑汽油，再點火燒死他，判14年徒刑定讞。(圖／本報記者翻攝)

台男撞死工程師後 交保期間遭女友活活燒死…「皮黏椅子上」

2025-12-26 00:00
（中央社）

陸媒稱小紅書在台遭禁逾月熱度不減 實際情況是…

2026-01-11 09:13
一名單親母親去年帶著3歲兒子返回彰化老家，但因兒子沒有台灣國籍，只用3個月觀光免簽入境，由於目前她還在跟前夫打親子關係不存在訴訟，眼看1月16日簽證又到期了，擔心若再次出境會回不了台灣，而向民代陳情；示意圖，非新聞當事人。(圖／123RF)

留美單親媽攜兒返台 3歲童成「人球」 1原因辦戶籍卡關

2026-01-10 01:30
松山警方查獲取款車手，查扣手機、假勞動契約、2000元台幣等證物。(記者翁至成／翻攝)

台女遭騙投資虛擬幣 兩個月噴掉上千萬

2026-01-08 21:48
蔡昌鈺。（蔡昌鈺提供）

根據腦波狀態準備應考科目 他用睡前滑手機療癒法兩年考取會計師

2026-01-10 18:09
連勝武（右）和路永佳一起出席新書「希望的種子」公益發表會。（記者林士傑／攝影）

連勝武4年前爆婚外情 今和老婆路永佳同框 婚姻現況曝光

2026-01-14 08:54

超人氣

更多 >
美國務院：1月21日起暫停75國簽證辦理

美國務院：1月21日起暫停75國簽證辦理
死因離奇…8旬翁輪椅推亡妻過安檢 機場察覺「這異狀」一摸當場傻掉

死因離奇…8旬翁輪椅推亡妻過安檢 機場察覺「這異狀」一摸當場傻掉
每晚養成這2習慣 研究：有助延長4年壽命

每晚養成這2習慣 研究：有助延長4年壽命
CNN：若想了解何謂美國的「K型經濟」搭飛機就知道

CNN：若想了解何謂美國的「K型經濟」搭飛機就知道
ICE挨家挨戶問「亞裔住在哪裡？」明州盤查行動引爭議

ICE挨家挨戶問「亞裔住在哪裡？」明州盤查行動引爭議