台前副閣揆：若川普關稅被判違法 何需拿5晶圓廠去換？

台灣行政院前副院長施俊吉。（本報資料照片）

美國最高法院即將對川普 政府關稅 合法性做出裁決，卻傳出台美即將達成協議，美國對台進口關稅降至15%，台積電 在亞利桑納州將再投資興建至少五座半導體廠。行政院前副院長施俊吉指出，如果川普關稅違法，台灣何需現在與美國達成談判協議，何需拿五座晶圓廠換5%的關稅減讓？

施俊吉說，川普依1977年「國際緊急經濟權力法（IEEPA）」，對世界各國出口至美國的商品課徵關稅，包括適用於各國的10%基準關稅、稅率視各國貿易逆差與談判結果而定的對等關稅，及對加拿大、中國和墨西哥徵收額外關稅，懲罰這些國家未能有效阻止芬太尼流入美國。

他舉例，美國對英國只課「基準關稅」稅率10%，對台灣課「20＋N」%，20%是基準關稅加「對等關稅」稅率，N則是原本就存在的最惠國待遇稅率，無違法之虞。

施俊吉續指，美國最高法院判決分為川普勝訴，三種關稅皆合法，或川普敗訴，三種關稅皆違法，或部分違法。目前預測川普敗訴的居多，美國合法的下賭網站Kalshi平台上，賭「川普敗訴」的高達73%，如果「川普敗訴」將產生令人雀躍的四種結果。

他接著分析，第一，根據IEEPA加徵的關稅將立即失效，台灣「20＋N」%的將因違法而取消，只留下「N」，等同美國須對台灣無條件降稅20%；第二，川普若不願善罷甘休，將啟動B計畫，引用232、201、301、122或338等條款政策續命，但B計畫無法像A計畫一樣，達成「快速、全產品、國家級、全球性」的殺傷效果，恐嚇力會下降，世界或許能逃離浩劫。

他表示，第三，美國政府必須將不合法的關稅退還給美國進口商，據彭博社報導，截至去年12月上旬，已涉及美元1290億的關稅收入；第四，美國的財政會惡化，已收進來的要退回去，未來關稅收入將比預期減少，美國財政部長貝森特說，財政部現在很有錢，退稅沒問題，將來也沒問題，顯然美國政府已經有「川普敗訴」的認識和準備了。

施俊吉質疑，現在的台灣為什麼要用五座台積電兩奈米以下的晶圓廠去換5%的關稅減讓，而不等待美國最高法院的判決？畢竟如果等到有利於台灣和全世界的判決，現在的關稅將無條件一口氣減掉20%，何需拿五座晶圓廠去換？選這種時機與美方達成協議，怎能不令人嘆息？