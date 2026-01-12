新聞評論／馬杜洛為鑑…台是否慎防「敵在本能寺」？

川普將委內瑞拉總統馬杜洛(中)視為毒販和恐怖分子。（路透）

川普 總統對委內瑞拉的斬首行動，會不會對習近平 起示範作用，國際社會紛表關切。川普告訴紐約時報，兩者不能類比，但這得由習近平決定，如果習動手，他會很不高興。然而，川普相信在他任內習近平不會攻打台灣，台灣相不相信？川普又說習近平可能會等到美國換總統後才攻台，賴清德總統放不放心？

美國「絕對決心行動」令人畏懼，不在於其軍事技術，而在於它高度依賴「內部供給」─行程、動線、決策節奏與安全真空。當這些資訊出自最靠近權力核心的人，國安防線其實已在無聲中崩塌。這正是「敵在本能寺」的真義：敵人不必強攻，只需確保鑰匙在自己手中。

許多人討論大陸是否會「複製美國經驗」，都說大陸不具相關能力，也認為委內瑞拉政府能力不能和台灣相比。然而，台灣政府對於大陸可能的斬首行動早已戒備多年，就是不能排除會有類似的威脅與風險；大陸在內蒙古朱日和基地的「複製總統府」，也和三角洲部隊對馬杜洛安全屋的演練如出一轍，任誰都無法對解放軍圖謀掉以輕心。

當立委追問大陸是否會有樣學樣，國軍對自己防備有無信心時，國防部副部長徐斯儉表示「對突發狀況都有準備」，語句看似篤定，卻難掩其背後的空洞。準備了什麼？針對的是外部攻擊，還是內部滲透？若無法清楚說明如何防範「身邊的人」，這種回答反而透露出一種缺乏信心的官僚本能─說了該說的話，卻不敢面對真正的問題。

回顧民進黨 的府院黨共諜案，不管是國安會、總統府外的憲兵，都發生遭金錢誘惑，讓總統、官員行程外流的案件，也導致台灣外交戰場失利。問題在於，民進黨政府是否真正對內部失守進行究責與反省？若重大滲透案只被當成單一司法事件處理，而非制度性警訊，那麼同樣的漏洞只會反覆出現，更不是民進黨主席給黨工「急難救助」防收買所能解決的問題。

對賴清德總統而言，這是一道必須誠實作答的現實課題。嚴肅「清君側」，全面檢視情報作為，務實承認最大威脅往往來自最熟悉的地方，而不是擴大打擊面，以國安行動對付藍白政敵，約束陸配，讓保防成為政治鬥爭資本；這根本無益於總統安全防護與國家禦敵能力。

歷史不會照本宣科，但它總會在輕忽之處重擊。台灣真正需要的，不是更多「我們有準備」的表態，而是正視「敵在本能寺」的勇氣。