展望今年「兩岸關係高度不確定」 海基會盼對話

記者廖士鋒／台北10日電
海基會副秘書長黎寶文9日展望今年兩岸關係時指出，希望2026年能夠有機會恢復兩岸兩會對話。（記者廖士鋒／攝影）
海基會副秘書長黎寶文9日展望今年兩岸關係時指出，希望2026年能夠有機會恢復兩岸兩會對話。（記者廖士鋒／攝影）

賴政府執政以來，兩岸關係陷入僵局。展望今年的兩岸關係及與大陸海協會的兩會關係，海基會昨表示，今年的兩岸關係「基本上是高度不確定的情況」，但全會上下共同努力的目標，仍是盡最大的努力、秉持最大的善意，來促進兩岸甚至是兩會的恢復對話。

海基會副秘書長黎寶文昨在例行背景說明會上指出，期待今年兩岸能夠走回理性對話的道路。雖然如此，還是看到這個過程當中，中國大陸的一些作為，並不利於兩岸良性互動的善意累積，比方說前幾天就點名兩位部長，甚至一位檢察官，作為台獨頑固分子與打手幫兇。

黎寶文強調，如果（陸方）真的希望能夠促進兩岸的對話，首先要跟海基會恢復既有的兩岸兩會對話管道，這是一個最大善意的表現，再者是各式各樣的作為應該要有助於累積兩岸的互信，而非用政治恫嚇、軍事威嚇來對台灣人民或者是台灣社會來做威脅，這無助於兩岸關係發展。

他強調，海基會希望今年能有機會恢復兩岸兩會對話，但這個對話應該是不預設任何政治前提，而且必須在台灣人民有共識的基礎上來做。

海基會前任董事長吳豊山卸任前披露有與張志軍尋求對話管道、希望訪陸及新表述等，最後都沒能成功，甚至傳出賴清德總統不能接受中華民族說法。

黎寶文說，兩岸關係從來都不是單純台灣跟中國大陸之間的問題，它是深嵌在現在的國際局勢當中，目前可確定的是國際地緣政治仍然是高度的不確定。同時，兩岸的互信跟善意的累積，還需要一段時間來發展，中國大陸內部的權力高度集中所帶來的政經不確定性也仍都存在，「所以2026年的兩岸關係，基本上是高度不確定的情況」。

