「影響嚴重且深遠」 美智庫：北京對台動武 沒有低成本選項

華府智庫報告表示，台海若升級大型衝突，解放軍約10萬人陣亡。圖為中國海軍長沙艦。(新華社)

華府智庫「德國馬歇爾基金會」5日出版報告「若中國攻擊台灣」（If China Attacks Taiwan），揭示北京不存在「低成本」對台動武選項。內容指出，一場由北京主動發起卻未能成功的軍事衝突，將對其經濟、軍事、社會穩定以及國際地位造成嚴重且深遠的負面後果。

前述報告由多名學者合著。報告提出有限衝突與大規模戰爭兩種情境，假設中國大陸在2026年至2030年間對台動武，特別是在軍事行動未能達成目標的情況下，分析中方在經濟、軍事能力、社會穩定與國際層面可能需要付出的代價。

智庫「美國企業研究所」資深研究員古柏在「國際代價」章節中評估，在小規模軍事衝突情境下，國際社會對北京的回應將以外交層面為主，包含外交譴責、關係降級，這可能被北京視為「尚可管理」。

古柏續指，但若升級為大規模衝突，解放軍 約10萬人陣亡；外交層面上，北京可能在全球舞台上倒退數十年，各國採取的懲罰性措施包括驅逐中方外交官、斷交及承認台獨等，一些國家可能退出「一帶一路 」倡議或減少與金磚國家合作，甚至採取經濟行動如限制對中出口，或者承認台獨、禁止向北京出口武器等。

在經濟層面，任何台海衝突情境都將對中國經濟產生難以逆轉的長期影響，大規模戰爭將因中方在全球製造供應鏈 中的核心地位，而帶來足以改變全球生活的經濟成本。軍事層面，大規模戰爭的失敗，可能會削弱解放軍進行進一步跨海峽作戰能力，損及後續國內、區域與全球任務執行，也可能衝擊中共對軍隊的威信與控制。

另有與會者表示，報告各篇章一致顯示，若北京對台發動的軍事行動最終失敗，其所付出的代價將極為龐大。然而即使北京預料到對台動武的代價高昂，仍可能不顧風險而採取行動。