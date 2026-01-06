退伍校官赴陸須申請 違者恐取消月退俸 藍批賴政府內部找敵人

行政院日前拍板修法擴大規範退伍校官赴陸；圖台灣民眾示意圖，非新聞當事人。(記者林伯東／攝影)

行政院日前拍板修法擴大規範公務員赴陸，另外也禁止領有月退俸的校級軍官出席妨害國家尊嚴的活動。國民黨 立法院黨團指出，不少退伍校官已經接到通知，赴大陸地區全面改申請制，並威脅重罰或取消月退俸，此舉已逾越現行法律授權，賴政府無力守護主權，只會擴權在內部找敵人。

行政院會日前通過「兩岸人民關係條例」部分條文修法草案，對公務員前往大陸改採全面許可制。另外，草案條文也擴大規範，卸任正副總統、國安會諮委、中央機關政務人員、中央三級機關以上首長，駐外機構館長、副館長以及領有月退俸的校級軍官，禁止赴陸出席妨害國家尊嚴的活動。

國民黨團指出，近日許多退伍基層國軍校級軍官收到通知，赴大陸地區不論事由，全面改為申請制，全面限制退伍軍官赴陸，並威脅重罰或取消月退俸。此舉已明顯逾越「兩岸人民關係條例」之授權，涉及不當擴權。

國民黨團批評，當兩岸兵凶戰危之際，政府無法守護台海主權，卻只會違法濫權在內部找敵人，不只無能更是可悲，面對賴政府違法亂紀的作為，國民黨團必須為基層退伍國軍向政府表達最嚴正的抗議。

另外，國民黨團還抨擊，據現行「兩岸人民關係條例」第九條規定，簡任第十職等及警監四階以下未涉及國家安全、利益或機密之公務員及警察人員赴大陸地區，依法不必向內政部 申請許可。現在片面全面擴大審查範圍，不僅没有法令授權，更是侵害退伍國軍遷徙移動的自由。

國民黨團認為，依法行政是政府的義務，濫權限制國人人身自由，就是違憲，就是違法。此舉與違法違憲審判的大法官有何不同？民進黨政府眼中明文的法律都變成參考用了嗎？中華民國 要變成獨裁國家了嗎？

國民黨團表示，必須再次提醒賴清德總統、行政院長卓榮泰、內政部長劉世芳，把退伍國軍當共諜全面監控，不斷在內部找敵人、羞辱貶低軍人，只會讓國軍士氣低落，百害而無一利，應依法盡速將國軍加薪預算送進立法院，不僅提振國軍士氣，更可強化國軍實質戰力。