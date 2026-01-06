新聞評論／綠委抗中表態增風險 嫌台灣不夠亂嗎？

民進黨立委林宜瑾。（本報資料照片）

民進黨 賴系立委林宜瑾提案修法，將兩岸條例改名「台灣與中華人民共和國人民關係條例」，挨批「法理台獨」，在開年後引爆爭議。據透露，綠營雖理解林的提案主張，但此修法高度敏感，陸委會也面臨存廢問題，不少黨內人士向林建議，修法應細緻討論、通盤檢討，才讓林決定不將提案送入立院程序委員會「掛號」。

林宜瑾提案的核心主張是，台灣與中華人民共和國本就分屬兩國，部分法律卻昧於現實。但此提案，等於修改憲法增修條文前言「為因應國家統一前之需要」，也推翻「中華民國 自由地區」、「大陸地區」的憲法條文內容，直接變成「兩國」，除了藍白跳腳，連綠營人士也感憂心。

此提案在綠營內引發的討論，包括修法後陸委會將面臨存廢議題，陸委會也稱兩岸條例具高度政治敏感性，修正須獲社會共識，且六年前，民進黨立委蔡易餘的「兩國論」修法草案才因時機敏感、黨內憂心討論過程擦槍走火而撤案，因此這次也有民進黨立委提醒林宜瑾留意時機或思考修法周延性。

一名綠營人士指出，林宜瑾雖然是個別立委提案，但她是賴系立委，提出這項敏感修法，且獲得跨派系立委連署，自然會被導向賴清德總統授意，或民進黨團有意向前推進；另就現實層面來說，民進黨非國會多數，要推進此提案有其困難，只會停留在抗中的表態。

民進黨人士表示，黨內立委都能理解林宜瑾提案主張，但關乎兩岸的法案不只兩岸條例，因此有人建議通盤調整，「要改就一起改」，如同林宜瑾臉書發文所說「此案牽涉範圍廣」，尚需時間。但該人士也澄清，黨內並未給林宜瑾壓力，更多的是希望周延修法、一併討論，且當前有其他急迫議案，林也認為可再調整，因此暫時罷手。

但林宜瑾這突來的一手，已為本不平靜的兩岸，再掀波濤。正如前政務委員張景森所言：這就是典型的「務虛台獨、嘴砲政治」，此操作並非首次出現在民進黨，長期以來都有政治人物利用兩岸議題作為內部動員與政治區隔的工具；這種策略在個人選舉上或許有效，實際上是瓜分綠營選票，並讓社會為此付出信任撕裂與風險升高的代價。

「台灣還不夠亂、不夠煩嗎？」張景森對民進黨內的諍言，為林宜瑾的提案作了鮮活註腳。只是，這樣的提醒，能夠止住綠營人士一再瘋狂操作「抗中保台」牌嗎？