新聞評論／「唐羅主義」重畫全球戰略地圖 台灣能置身事外？

美國總統川普提出的「唐羅主義」正在重畫全球戰略地圖。（路透）

美國總統川普 宣布，美國成功對委內瑞拉發動突擊，擒獲委內瑞拉總統馬杜洛 夫婦，押回美國審判。川普對這項震撼全球的閃電奇襲頗為自得，形容是美國史上軍事威力和能力最令人稱奇、最強大的展示。他並稱，這已遠遠超越200年前的「門羅主義」，現在是加上川普名字的「唐羅主義」（Donroe Doctrine），美國在西半球的主導地位將不再受到質疑。「唐羅主義」正在重畫全球戰略地圖，全球震驚，台灣也受影響。

1823年美國總統詹姆士・門羅提出的「門羅主義」，反對歐洲國家殖民美洲或干預美洲國家主權，美國也不干涉歐洲事務，被視為一種「孤立主義」，其後逐漸演變成美國將拉丁美洲視為其勢力範圍。二戰後美國曾多次介入拉美政治，包括：艾森豪顛覆瓜地馬拉政府，甘迺迪祕密登陸古巴豬玀灣失敗，雷根出兵推翻格瑞那達政權、並援助尼加拉瓜反抗軍，老布希入侵並抓回巴拿馬強人諾瑞嘉，將他關在邁阿密的監獄。川普逮捕馬杜洛，是美國干預拉美歷史的最新篇章。

川普藉抓捕馬杜洛所展示的「唐羅主義」，既是一次精準打擊的斬首行動，也是一場完全媒體化的戰爭。其中，夾雜著高科技、即時性、透明化、娛樂化與煽情化等要素。在海湖莊園全程監看逮捕行動同步畫面的川普，難掩亢奮情緒，直呼美軍科技令人難以置信。這如同收看電視實境秀，卻是真實的外交間諜戰及入侵戲，川普甚至不諱言是為了石油利益。美國雖僅公布了若干畫面，卻已讓各國瞠目結舌。

川普向全世界顯示了「唐羅主義」的威力。他逮捕馬杜洛後，也警告哥倫比亞總統最好小心點，並放話將對古巴進行更強力施壓。事實上，川普再度上台後，對巴拿馬運河、墨西哥灣、加拿大到格陵蘭島逐一點名，意圖重新改寫美洲地圖。川普在國安戰略報告已提到川普版門羅主義，接著，便以實際行動演繹「唐羅主義」要義。美軍衝入臥室活逮馬杜洛那一幕，應該讓反美國家領導人膽戰心驚；但無視國際法的「唐羅主義」，恐怕也讓加拿大、格陵蘭和全球七上八下。

中共 特使前一天才會見馬杜洛，顯對美國緝捕行動一無所悉，應更感震撼。中共布局拉美已久，深耕美國後院。馬政府時期，兩岸外交休兵，拉美邦交地圖穩固；蔡政府上台後，外交風雲變色，邦交國逐一淪陷，即使仰賴美國協助鞏固僅存陣地，仍難敵中共攻勢。川普二度上台後，重畫西半球地圖，拉美情勢也丕變。中共在巴拿馬運河的經營權首先被迫讓出，馬杜洛又遭活逮，美中兩國未來可能將在拉美持續有一番碰撞。

綠營認為，川普介入拉美，劍指中俄，有利台灣在拉美的經營。但面對川普巨棒，拉美左翼政府可能更靠向北京；中共不致挑戰「唐羅主義」，但仍會繼續尋求擴大在拉美的影響力。另一方面，中共雖強烈譴責美國侵犯委內瑞拉主權，但可能更歡迎美國退回西半球，並承認地區強權勢力範圍。日相高市早苗的「台灣有事論」，已在美國踢到鐵板。中共圍台軍演，川普說不擔心，國務院則在共軍收兵後三天才輕促北京克制，賴政府應點滴在心頭。

全球戰略地圖正在重畫，川普正要求東西半球各自歸位，綠委隨即提案修兩岸條例，享受踩紅線的刺激。藍委不想攔，要看賴總統如何表態。賴清德看著川普的精準斬首行動，不會覺得綠委是故意來亂的嗎？或者，這原本就是他授意子弟兵去提案的？