黑白集／SIM卡之亂又擾民 NCC被罵剛好而已

NCC原要求民眾SIM卡若遺失，須至派出所報案並取得遺失證明才能補卡，引發反彈。(本報資料照片)

不知何時開始，「XX之亂」已成民進黨執政的標籤。以賴政府為例，上台不到兩年，就陸續爆出班班喝鮮奶之亂、750之亂、豬瘟之亂、光電板之亂、房貸之亂、廢土之亂、廚餘之亂…。如今新年開局就再爆SIM卡之亂，人民已被亂得麻痺了。

NCC去年底執行號稱史上最嚴格SIM卡換補規定，要求民眾SIM卡遺失，需至派出所報案並取得遺失證明才能補卡，引發大反彈後急找三大電信業者開會，最後拍板改為搭配次數做彈性處理，總算找回一點人性。

事實上，多數的XX之亂，只要政策執行前多溝通、納建言或先試點，幾乎都可避免給人民添亂。例如SIM卡之亂，業者早向NCC反映民眾更換SIM卡頻率不高，且多因遺失才申請補發，可能牽涉詐騙 的僅有短時間內多次更換者。但NCC原指引卻抱持「寧可錯殺、不能放過」的態度，且將責任完全「外包」給業者與民眾，引爆民怨後，又甩鍋外界誤會、業者搞烏龍。

去年4月，NCC才經歷普收網購海外3C產品審查費的750之亂，卻未記取教訓，政策擾民亂民，被罵只是剛好而已。不過，相較海委會主委管碧玲在中共軍 演時幾近失能棄責，「前方吃緊，後方緊吃」，仍獲綠營力挺；看在NCC眼裡，只是政策失靈且已甩鍋，還要被罵，真是萬分委屈。