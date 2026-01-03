民生難擋…小三通元旦假期運量達2萬人次 連江縣長籲增班

我的頻道

特派記者陳政錄／北京3日電
兩岸小三通航線開通25年來，福建邊檢機關累計驗放旅客超2600萬人次；圖為執行廈金小三通客運航線的廈門五通客運碼頭。(中新社)
兩岸小三通航線開通25年來，福建邊檢機關累計驗放旅客超2600萬人次；圖為執行廈金小三通客運航線的廈門五通客運碼頭。(中新社)

兩岸「小三通」通航25周年，福建昨舉辦座談交流活動，連江縣長王忠銘、金門副縣長李文良赴福州出席，陸方由大陸國台辦經濟局長彭慶恩和福建省相關單位負責人等與會，會上強調兩岸融合發展主題、以通促融，盼展望閩台基礎設施互聯互通的未來規畫。同日，陸方也在廈門、福州對台口岸舉辦紀念活動，金門議長洪允典赴廈門五通碼頭與會。

「小三通」客運航線通航25周年主題座談交流，由福建省閩台交流協會、福建省交通學會主辦，以共促兩岸融合發展為主題，邀專家學者，金門、馬祖各界代表，在福建的台胞代表及小三通親歷者、船運企業代表等共40多人與會，為近期兩岸關係緊張之際的正向交流，也是今年首個有台灣縣市首長赴陸出席的兩岸活動。

據陸方資訊，會上，兩岸同胞共同回顧通航25年來發展歷程，探討「小三通」對促進兩岸人員往來和交流合作、推動「同城生活圈」建設，和相關合作前景。

對於小三通，連江縣長王忠銘表示，民生需求擋不住，也不能不解決，小三通深刻改變馬祖民眾的生活，出席座談的訴求包括假期增班黃岐航線，改善和優化航線、放寬管制措施等。王忠銘率連江縣府一行出席座談研討會外，還計畫參訪黃岐客運站、琅岐客運站動線等。

廈門的活動安排廈門、金門方小三通親歷者分享發言，以及25周年相關圖片展覽等。另，福州市除座談研討外，也在對台碼頭舉辦相關儀式。

據福建邊檢機關統計，25年來，小三通客運量超過2600萬人次，客輪24.4萬艘次；2025年，小三通客運量超過190萬人次，同年底廈門口岸推行台灣居民「刷臉」通關。2026年元旦假期，小三通客運量預計超過2萬人次。

