小三通25周年 赴陸購物、看牙成金門人日常

記者蔡家蓁／金門2日電
金廈小三通25年，平日假日經常客滿，往返人次成長近百倍，不僅重塑了金門、馬祖人的生活圈，不少台灣旅客也藉此赴大陸旅遊。（記者蔡家蓁／攝影）
兩岸小三通2001年1月2日啟動，今天滿25周年，短短的30分鐘航程，卻大幅改變金門、馬祖人生活型態，每逢假日，居民不是去台灣而是到廈門，赴陸採購、拿網拍、吃美食和看醫生成了日常，甚至買房置產也很頻繁，居民笑說，到對岸像是「走灶腳（廚房）」。

前總統蔡英文在陸委會主委任內推小三通政策，2000年3月立法院修正通過「離島建設條例」第18條，為離島與大陸通航試辦奠定法源基礎；同年12月，行政院通過試辦通航實施辦法，隔年1月2日啟航，打破兩岸52年來互不往來的局面，讓金門、馬祖從戰地前線，轉為兩岸交流的第一線。

啟航當年，旅客進出僅2萬1377人次，2019年196萬人次達高峰，去年破184萬，恢復疫前九成水準；金廈航線每日往返多達24航次，金泉航線亦有四航次，來回船票價格甚至低於一張台灣到金門單程機票

「金廈生活圈」成形，不少金門人假日到廈門旅遊，中山路、八市、沙波尾等熱門商圈，常可遇見熟識鄉親，彼此笑問一句「你也來喔？」

「美女，可以幫我預約一下嗎？周末要帶朋友去廈門看牙齒。」李先生語氣熟稔地向代辦詢問。

他直言，金門植牙一顆動輒新台幣6萬到8萬元，幾顆就等於一輛國產車價格；反觀廈門，韓國材質一顆約1萬3千元、日本材質約2萬6千元，甚至提供終身保固，價格與服務都具吸引力，不少金門民眾專程搭船去看牙。

金門大學生也經常在周末與同學相約到廈門，吃海底撈、逛商場、住一晚的花費遠低於台北，卻能玩得更盡興。尤其飯店，廈門不錯的飯店住一晚約新台幣1000多元，台灣現在動輒都要3、4000元，相較之下具吸引力，加上近年大陸連續劇流行，也讓年輕人爭相去「勘景」。

投資置產更是金廈交流的另一層面。根據廈門市政府的非正式統計，金門人在廈門至少購置上萬套房地產，投資達數百億元新台幣，甚至有人買下一整條街，靠收租年年進帳。隨著大陸經濟起飛，資產翻漲十餘倍，造就不少金門的「隱形富豪」。

金門人的消費習慣也逐漸轉向對岸，從淘寶網購、碼頭代收，到配眼鏡、生活用品採買，價格普遍比台灣便宜至少一半，口耳相傳之下，吸引更多人搭船消費。

居民直言，頻繁往返對岸與國家認同的政治立場無關，而是荷包的現實考量。也有人說，在小三通的推動下，金廈之間早已不只是通航，而是一條深植生活的日常路徑。

現今兩岸關係陷入冰點，在「禁團令」下，民眾無法組團到大陸旅遊，導致現在台灣旅客都「化零為整」，先到金門去，到了大陸再集結成團，連帶讓金門機票與小三通船票都炙手可熱，不論平、假日經常都班班客滿，排擠在地民眾往返台灣的機位，讓民眾抱怨連連，也成為兩岸冰凍亂象。

