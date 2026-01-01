我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普不認老：閉眼是放鬆 聽不清是現場太吵

新的一年想改善財務狀況 先檢查三個關鍵數字

胡振東：第五縱隊欲降低台灣抗敵意志 全民應警覺

中央社台北1日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
圖為上月30日解放軍圍台軍演之際，台灣新竹空軍基地一架戰機準備起飛。(路透)
圖為上月30日解放軍圍台軍演之際，台灣新竹空軍基地一架戰機準備起飛。(路透)

第五縱隊近期成為中對台認知戰焦點，美國國防部前官員胡振東表示，第五縱隊現正進行低強度認知作戰，目的是降低台灣民眾抗敵意志，當台灣無防衛決心，外國就不會幫助台灣，這是中國唯一可攻占台灣的方法，而防範第五縱隊需要靠全民投入。

胡振東（Tony Hu）為美籍台裔，曾在美國國防部擔任主管台灣事務的官員，近期接受華視新媒體節目「我想問的是」專訪，節目於昨天播出。

針對第五縱隊恐成為台灣國防最大漏洞的原因，胡振東解釋，他看不到中國在台海戰爭有贏的可能性，除非中國能在開戰前，從台灣內部造成嚴重的破壞；而第五縱隊可以製造混亂與破壞關鍵基礎設施，最危險的是在戰前與戰時，擾亂國軍防衛台灣。

胡振東指出，認知戰就是第五縱隊的作戰型態，且「現在就在運作」。有些人上電視節目、當網紅或意見領袖，這些人出現在地方活動，散播「抵抗是徒勞的」、「反抗中國就會死」等錯誤言論，這會讓台灣社會逐漸出現一種失敗主義心態，降低台灣民眾的抗敵意志。

胡振東說明，在戰時，第五縱隊還可以破壞輸電網、在水中下毒，從民宅頂樓用無人機攻擊軍事設施，因此第五縱隊帶來的破壞遠大於任何飛彈。

胡振東解釋，飛彈可以防禦，但是心理影響無法防禦。他最擔心的，就是第五縱隊在台灣內部的活動，日復一日執行不會讓民眾意識到的低強度認知作戰；這些讚揚中國的人，可能不覺得自己是第五縱隊，但如果被敵人所用，「你就是第五縱隊」。

胡振東認為，如果台灣沒有自我防衛的決心，別人就不會來幫助台灣，且如果台灣準備投降，為何還要別人來幫助台灣，這是他最擔心的事，也是中國唯一能攻陷或併吞台灣的方法。

談及中國若攻下台灣後，第五縱隊的可能下場。胡振東分析，中國是一黨體制，當失去利用價值後，第五縱隊在中共眼中，就是先背叛台灣的「叛徒」，最先被清算的就是叛徒；他希望第五縱隊，「好好想一想，現在正在做的事」。

至於如何防範第五縱隊侵擾，胡振東提到，防禦第五縱隊是每一位公民的責任，每位民眾都應更有警覺，當看到可疑的事情，就應報警或制止；在第五縱隊把局勢弄糟糕之前，在最前端就應該被制止，例如當有人想在屋頂放飛無人機，就應立即通報、制止。

胡振東強調，防範第五縱隊需要全國的投入，因為來自中國的滲透非常龐大，且台灣海岸線很長，難以預防第五縱隊偷渡，「預防性防衛」本身就是一種國防需求，需要全民參與。

無人機 國防部 偷渡

上一則

阿里山首傳台灣黑熊闖工寮開冰箱偷吃 鄒族獵人協會曝監控結果

下一則

休假跑廈門、植牙超划算 小三通25年寫下金門新生活

延伸閱讀

俄稱成功破解烏襲擊普亭官邸無人機數據 將交給美方

俄稱成功破解烏襲擊普亭官邸無人機數據 將交給美方
冷眼集／軍演3個驚悚鏡頭 解放軍如入無人之境

冷眼集／軍演3個驚悚鏡頭 解放軍如入無人之境
繼無人機看台北101 陸又公布模糊黑白「俯瞰台灣省」

繼無人機看台北101 陸又公布模糊黑白「俯瞰台灣省」
黑白集／「傭兵才看酬勞去打仗」 民進黨大敵當前不忘情勒國軍

黑白集／「傭兵才看酬勞去打仗」 民進黨大敵當前不忘情勒國軍

熱門新聞

台中市謝姓女子朝李姓男友潑灑汽油，再點火燒死他，判14年徒刑定讞。(圖／本報記者翻攝)

台男撞死工程師後 交保期間遭女友活活燒死…「皮黏椅子上」

2025-12-26 00:00
Newtalk新頭殼今天公布最新民調指出，4位參選人賴瑞隆、邱議瑩、許智傑和林岱樺，對上藍營戰將柯志恩皆勝出；無論在對比式、互比式民調中，賴瑞隆都居領先。圖／Newtalk新頭殼提供

民調／綠高雄4選將皆大勝柯志恩 他對比、互比雙領先

2025-12-30 13:30
台灣發生規模7.0地震，圖為台北一處高樓感受強烈。(讀者提供)

台灣發生規模7.0地震 高樓狂晃 全台有感

2025-12-27 10:18
兩岸示意圖。（AI生成）

為了讓台灣有感 專家分析中共軍演直接原因：這次對民眾生活衝擊最大

2025-12-29 06:10
國民黨前立委蔡正元。(本報系資料照)

前立委蔡正元將入獄 業務侵占判3年6月徒刑定讞

2025-12-31 08:53
立法院日前三讀通過停砍年金法案，行政院研擬「副署不執行」，並聲請釋憲。全教產前理事長黃耀南呼籲行政院應該要依法行事，否則退休公教人員不排除上街頭抗爭或提告政府違法。(聯合報系資料照片)

台政院擬「副署不執行」停砍公教年金 民團：不排除上街抗爭

2025-12-25 21:20

超人氣

更多 >
4星座元月事業運走強 獅子爽領獎金、他靠好同事推進專案

4星座元月事業運走強 獅子爽領獎金、他靠好同事推進專案
福原愛將迎第三胎 親認「這件事一直很後悔」

福原愛將迎第三胎 親認「這件事一直很後悔」
展開賭城駐唱 珍妮佛羅培茲妙回「老是一絲不掛」批評

展開賭城駐唱 珍妮佛羅培茲妙回「老是一絲不掛」批評
Meta天價買下Manus 創辦三小伙「草根暴富」

Meta天價買下Manus 創辦三小伙「草根暴富」
公民與綠卡持有者拒絕檢查手機 海關也必須允許入境

公民與綠卡持有者拒絕檢查手機 海關也必須允許入境