馬英九今年再訪陸？ 基金會執行長：有機會就再安排

特派記者陳政錄／北京1日電
前總統馬英九。(本報資料照片)
前總統馬英九。(本報資料照片)

日前行政院通過「兩岸人民關係條例」修正草案，擬限制曾任指標性職務人員禁止赴陸出席妨害國家尊嚴的活動等，被視為劍指前總統馬英九。馬英九基金會執行長王光慈在去年12月30日表示，「有機會當然還會再來」，且過去馬英九四次訪陸，參加祭祖、學校訪問等，也都未涉及受規範的項目。

蕭旭岑接任國民黨副主席後，馬英九基金會執行長一職由馬辦主任王光慈升任。在兩岸關係緊張之際，陸方當日在北京八達嶺長城舉辦「台灣青年京津冀冰雪季活動」，王光慈以新身分首次赴陸出席兩岸交流活動並受訪。

對於行政院拍板通過「兩岸人民關係條例」修法草案、綠營欲限縮公務員等赴陸背景下，馬英九2026年是否還會訪問大陸？王光慈回應說，「有機會當然還會再來」，現在修正草案只是行政院版本，馬英九過去四次訪陸參加任何活動，包括祭祖、學校訪問等效果都非常好，也沒有涉及受規範的項目，「所以只要有機會，我們還是會繼續安排」。

王光慈還透露，一月將組織新年首個台灣青年團再訪北京，同樣參加冰雪季活動。

兩岸和平發展基金會執行長、國民黨青年事務委員會召集人連勝武受訪表示，從2023年開始陸續從事兩岸青年交流工作，基本上盡量提供客觀公正的表述，不會過度美化，讓台青看到大陸實際的發展情況。連勝武認為，以這幾年從事兩岸青年交流的經驗來看，兩岸年輕人完全沒有任何隔閡。

上一則

賴清德吐露面對彈劾心聲 有一事還是念念不忘

下一則

大罷免亮票 趙少康認罪「保證不再犯」

延伸閱讀

