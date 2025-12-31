我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

德銀行金庫遭竊 保額1萬歐元恐難補損失 客戶聚集抗議

狄鶯問「你是GAY嗎」 曹西平未婚原因曝光 暗戀她30年

黑白集／賴說解放軍不敢越雷池 結果火箭彈落在家門口

黑白集
賴清德總統日前說「中國實力不到，不敢越雷池一步」，解放軍隔天就宣布舉行圍台演習。（本報資料照片）
賴清德總統日前說「中國實力不到，不敢越雷池一步」，解放軍隔天就宣布舉行圍台演習。（本報資料照片）

解放軍舉行圍台軍演。綠委吳思瑤說，這是北京當局給蔣萬安去上海的伴手禮。賴總統說「中國實力不到，不敢越雷池一步」，解放軍果真聽進去，隔天宣布舉行圍台演習，確實「不敢越雷池」，而是畫區公告國際入侵領海。三年前圍台軍演抹去海峽中線，這回火箭彈直接落在家門口。

川普忙完澤倫斯基會談，才回應台海軍演。他說，不相信習近平會武力犯台，中國20多年來一直在台海軍演，甚至有比這次還大，所以不擔心。川普從從容容不意外，演習正好替美國催台灣通過軍購預算。卓揆也馬上接口催審國防特別條例。

賴總統連日潑紅漆，指控「中共準備AI介選」。解放軍武嚇有如替民進黨助選。難怪，軍演逼近家門口，賴總統自信愈發強大，悠悠喊話「不升高衝突、不挑起爭端」。青鳥更是興奮發文「演習可以再靠近一點」。

美國前國安顧問蘇利文坦言，裴洛西訪台讓台灣付出代價遠大於獲益，周邊作戰環境的改變至今仍未恢復。蔡賴兩位總統在意這些代價嗎？外媒評論這次軍演是針對高市早苗「台灣有事」談話，台灣又將為此受到多少損耗？

解放軍軍演劍指美日，川普不擔心，高市忙入厝首相府。國際關注多在烏克蘭、中東。賴總統看輕敵人「能力不及」，也不怪國際對台比以往冷漠。

解放軍 川普 高市早苗

上一則

台積2奈米量產 亞利桑那第二廠提前1年達成3奈米量產

下一則

陸海警放話 攔截載海馬斯火箭砲的長榮貨輪

延伸閱讀

回顧2025／川普施政 左右國內外大事

回顧2025／川普施政 左右國內外大事
秘魯薩滿預言2026：川普恐重病 這裡將引爆第3次世界大戰

秘魯薩滿預言2026：川普恐重病 這裡將引爆第3次世界大戰
川普警告可能對伊朗發動空襲 俄羅斯促各方克制

川普警告可能對伊朗發動空襲 俄羅斯促各方克制
加密貨幣、社群媒體、版稅收入…川普二度執政 生財有道

加密貨幣、社群媒體、版稅收入…川普二度執政 生財有道

熱門新聞

台中市謝姓女子朝李姓男友潑灑汽油，再點火燒死他，判14年徒刑定讞。(圖／本報記者翻攝)

台男撞死工程師後 交保期間遭女友活活燒死…「皮黏椅子上」

2025-12-26 00:00
台灣發生規模7.0地震，圖為台北一處高樓感受強烈。(讀者提供)

台灣發生規模7.0地震 高樓狂晃 全台有感

2025-12-27 10:18
陸軍官校校長譚芳榮少將（圖右）接待訪賓，身穿的「艾森豪夾克」、衣領配戴瓜地馬拉「榮譽少將」領飾及胸前國外參訪、受訓紀念章，引發網路討論。圖／陸軍官校臉書粉專

「艾森豪夾克」復活 台陸軍開放全軍官兵訂製

2025-12-24 11:51
兩岸示意圖。（AI生成）

為了讓台灣有感 專家分析中共軍演直接原因：這次對民眾生活衝擊最大

2025-12-29 06:10
立法院日前三讀通過停砍年金法案，行政院研擬「副署不執行」，並聲請釋憲。全教產前理事長黃耀南呼籲行政院應該要依法行事，否則退休公教人員不排除上街頭抗爭或提告政府違法。(聯合報系資料照片)

台政院擬「副署不執行」停砍公教年金 民團：不排除上街抗爭

2025-12-25 21:20
長榮航空示意圖，非新聞當事客機。(本報系資料照)

紐約飛台北2旅客 大阪轉機被搜出槍？長榮航空說明了

2025-12-28 10:12

超人氣

更多 >
美國富豪紛紛取得別國黃金簽證 喬治克魯尼全家入籍法國

美國富豪紛紛取得別國黃金簽證 喬治克魯尼全家入籍法國
物價上漲在即 富國銀行：可開始囤貨這類商品

物價上漲在即 富國銀行：可開始囤貨這類商品
退休夫妻以佛州為「主要住所」仍被紐約州追稅6萬元

退休夫妻以佛州為「主要住所」仍被紐約州追稅6萬元
民調／綠高雄4選將皆大勝柯志恩 他對比、互比雙領先

民調／綠高雄4選將皆大勝柯志恩 他對比、互比雙領先
上月宣布罹末期癌症 甘迺迪總統35歲外孫女去世

上月宣布罹末期癌症 甘迺迪總統35歲外孫女去世