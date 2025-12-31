中艦入台24浬鄰接區 「班超艦」示警驅離 傳火控雷達鎖定

解放軍軍演期間傳出船艦試圖進入台灣24浬，被台灣海軍班超艦以火控雷達鎖定驅離。圖為班超艦。（本報系資料照片）

解放軍 此次軍演傳出驅逐艦「烏魯木齊號」企圖進入台灣24浬鄰接區，遭台灣海軍成功級「班超艦」以火控雷達「鎖定」警告。海軍司令部參謀長邱俊榮說，根據國軍「經常戰備時期突發狀況處置規定」，中共 艦艇若接近24浬，會由對應艦艇採取必要防禦性警告措施，班超艦對進入24浬的共艦實施必要應對，這是一種示警、驅離，不會升高情勢，也不會引發爭端，不升高衝突情勢。

解放軍東部戰區對台軍演，台灣國防部 30日表示，對方多艘軍艦、海警船一度進入24浬鄰接區，海軍與海巡全程並行監控。

台國防部30日傍晚舉行臨時記者會，情報參謀次長室次長謝日升中將指出，截至30日下午3時止，共偵獲共機71架次，其中35架次逾越海峽中線並進入北部、中部及西南空域；另偵獲共艦13艘、海警公務船15艘，其中共有11艘共艦與8艘海警船進入24浬鄰接區，但均未進入12浬領海範圍。

謝日升強調，針對進入24浬內的中共艦船，海軍與海巡艦艇均採取「在本島側」的並行監控方式應處。

針對應處規範，作戰及計畫參謀次長室次長連志威中將表示，國軍尊重符合國際公約「無害通過」的船舶，但面對高強度灰色地帶襲擾、意圖侵入24浬的共艦，部隊必須採取必要措施，國軍針對12浬與24浬畫分設有不同的授權規範及交戰規則（ROE）。

關於外傳海軍班超軍艦以火控雷達鎖定、驅離侵入24浬的共軍烏魯木齊艦，邱俊榮未正面證實，僅強調海軍按「經常戰備時期突發狀況處置規定」，對進入24浬之艦艇採取防禦性告警與必要應對，旨在示警驅離，避免引發衝突。

12浬領海為國家主權延伸，包含水域、海床及領空，國家對此區域擁有完全排他性主權，外國船舶僅具備「無害通過權」；24浬鄰接區，由領海基線向外延伸24浬（即領海外側再推12浬），國家在此區域不具完整主權，但擁管轄權，防止違法行為。

台灣海巡署表示，參與軍演的中國海警船均遭到驅離至禁限制水域外，但海警船仍緊貼24浬線航行，海巡署船艦採一對一監視。海巡船艦並對中方海警船廣播，「台海和平攸關全球經濟的穩定及科技產業的命脈，一旦發生衝突，將會受到世界的制裁，海上穩定，才能確保你們的國家發展，請為台海和平，審慎行動」。

在中方宣布軍演後，海巡署立即偵獲14艘海警船，侵擾台灣周邊水域、馬祖、金門烏坵及東沙等外離島限制水域線附近，其中有海警船曾進入台灣本島3浬內，遭海巡署宜蘭艦驅離。海巡署表示，中國海警船侵擾台灣限制水域，從航行態樣分析是「常態騷擾」，不是「執法巡查」，海巡署新增廣播內容，是希望中國海警不要誤判國際局勢。