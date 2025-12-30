觀察站／解放軍環台軍演 真正目的：疼痛一閃而逝，印象無比清晰

我的頻道

記者 程嘉文
中國解放軍東部戰區宣布，在台海周邊進行實彈軍演。台國防部29日公布國軍針對解放軍實彈軍演應處作為。圖為台國軍939宜陽艦(圖)監控解放軍150長春艦。(圖／台國防部提供)
中共突然宣布的「正義使命2025」軍演，30日進入實彈射擊。解放軍是否會如同三年前的圍台軍演，故意讓飛彈軌跡從台灣上方高空通過，外界無從推測。然而這場操演目的卻無比清晰，北京一方面表達自身意圖，希望台灣乃至美日等國「有感」；另一方面又盡力壓縮操演的層級與時間，絕不允許緊張事態升高失控。

隨著2022年抗議裴洛西訪台後，歷經去年兩次「聯合利劍」與今年初「海峽雷霆」，北京顯然發現，並沒真正對台灣或其他國家產生震懾。不但股市與輿論不受影響，台灣的國安高層甚至杜撰出不存在的「利劍2024C」。

近日華府與東京的言行，諸如川普政府批准大額對台軍售，高市早苗首相的「台灣有事」說，都讓中南海覺得，不能讓賴清德政府「挾外謀獨」得逞。因此必須要找出讓台、美、日三方真正的「痛點」，否則等於毫無心理戰效果。

「亮劍」具備一定風險，對方政府乃至國內民意的反應，都非絕對可控。如果真的變成滾雪球或擦槍走火，局面就會騎虎難下。因此，必須讓旁人看到身懷鋒刃，但刀光一閃就立刻返鞘。

這就可以解釋，如此規模的軍演，卻僅由東部戰區發布。「正義使命2025」的真正殺招，不是軍演本身，而是配合實施的海空限航令，且刻意不顧國際規定，拖到前一天再宣布，造成區域交通大打結，將心理效果升到最大。

另一方面，可能影響海空交通的實彈操演，明確限定總共最多10小時，讓事情剛開始就結束。反之，若像2022年的軍演，一下子就宣告「圍台」多日，結果不是說得出做不到，被當成紙老虎；就是造成衝擊太大，使得國際社會無法坐視。

連篇累牘的民族大義云云，只是「正義使命」的表皮。中南海真正希望達到的，是針對大眾切身生活出手，讓疼痛一閃而逝，印象卻無比清晰。

高市早苗 賴清德 裴洛西

