紐約華男透過中間人匯款回中國 卻被指是「贓款」

時間不夠用 收納師：年末只要整理「這三處」就夠了

賴才稱中實力不夠 圍台軍演就展開 白酸：講話如井底之蛙

台灣新聞組／台北30日電
賴清德總統。（本報資料照片）
賴清德總統。（本報資料照片）

解放軍東部戰區昨日上午宣布發動「正義使命2025」圍台軍演，預告今日在台灣周邊五大區域進行重要軍事演習，組織實彈射擊。賴清德總統昨表示「我們不會升高衝突、不挑起爭端。」但賴總統28日於專訪中表示，這幾十年來中國沒有越雷池一步，是因為中國實力不到，結果解放軍昨就宣布展開軍演。民眾黨主席黃國昌酸說，當一個總統，講話如果像井底之蛙、坐井觀天，丟臉的不是賴清德個人，而是全體國民。

中央社報導，賴總統接受三立新聞「話時代人物」節目主持人鄭弘儀專訪，內容談及國防自主成果與重要性、軍購預算、朝野政局對立等多項議題。鄭弘儀詢問，美國官員說台灣面對中國威脅要變成一隻「豪豬」。賴總統表示，起因是中國國家主席習近平曾在內部會議要求於2027年前完成侵台準備，因為中國併吞台灣必須跨越台灣海峽，若這句話屬實，代表中國現在實力還不夠；但台灣不以此為自滿，要持續增加防護力量、提高台灣的「豪豬」力道。

本報系聯合報報導，針對中共軍演，總統府發言人郭雅慧昨表示嚴厲譴責。賴總統昨晚在國防部發言人貼文底下留言表示，政府已就情勢變化妥為應處，請大家安心。賴總統說，他也要請國人一起給海巡、國軍弟兄姊妹最大的支持與鼓勵。

行政院長卓榮泰表示，「中華民國政府嚴厲要求中共當局應停止所有演習」。卓榮泰表示，如此窮兵黷武、武力的恫嚇，只會引起國人跟國際社會的不滿。陸委會昨上午即對中共軍演表示譴責，批評其為台海和平的麻煩製造者，並指雙城論壇才剛結束，中共隔天就宣布軍演。傍晚二度發新聞稿，強調軍演「已干擾我國民航航道與海上交通，影響我國人民生命財產安全」，呼籲中共當局理性克制。

解放軍圍台軍演，29日南部某商港一艘錦江級飛彈驅逐艦與一艘沱江級軍艦進駐，一旁釣...
解放軍圍台軍演，29日南部某商港一艘錦江級飛彈驅逐艦與一艘沱江級軍艦進駐，一旁釣客悠閒觀看，形成兩樣情。（記者劉學聖／攝影）

台北中國時報報導，民眾黨主席黃國昌被問到賴清德指稱，中國幾十年來沒越雷池一步，是因中國實力不到，結果中共昨就宣布「正義使命」演習？黃國昌表示，一定要清楚表達民眾黨的立場，對於中共在台海發動軍演，表達嚴厲譴責跟抗議。黃國昌指出，「至於賴清德，我是奉勸他，當一個總統講話如果像井底之蛙、坐井觀天，丟臉的不是他個人，而是全體台灣人民。」

報導說，黃國昌也提到，賴清德不斷強調國防自主、自我研發，這個大家都支持，因為過去進行潛水艇時，民眾黨就表達過支持立場，而凍結50％預算是希望向國人證明首艘500億潛水艇潛得下去，畢竟現在只是浮航測試，尚未潛航測試。黃國昌質疑，且日本同等級只要150億，為何台灣要花500億？就算要多繳一點學費，現在錢也花了，「潛水艇潛得下去嗎？」更令人憤怒的是，如今國防部連標準用子彈都要用買的，這是哪門子國防自主？

台中市謝姓女子朝李姓男友潑灑汽油，再點火燒死他，判14年徒刑定讞。(圖／本報記者翻攝)

台男撞死工程師後 交保期間遭女友活活燒死…「皮黏椅子上」

2025-12-26 00:00
台灣發生規模7.0地震，圖為台北一處高樓感受強烈。(讀者提供)

台灣發生規模7.0地震 高樓狂晃 全台有感

2025-12-27 10:18
陸軍官校校長譚芳榮少將（圖右）接待訪賓，身穿的「艾森豪夾克」、衣領配戴瓜地馬拉「榮譽少將」領飾及胸前國外參訪、受訓紀念章，引發網路討論。圖／陸軍官校臉書粉專

「艾森豪夾克」復活 台陸軍開放全軍官兵訂製

2025-12-24 11:51
兩岸示意圖。（AI生成）

為了讓台灣有感 專家分析中共軍演直接原因：這次對民眾生活衝擊最大

2025-12-29 06:10
立法院日前三讀通過停砍年金法案，行政院研擬「副署不執行」，並聲請釋憲。全教產前理事長黃耀南呼籲行政院應該要依法行事，否則退休公教人員不排除上街頭抗爭或提告政府違法。(聯合報系資料照片)

台政院擬「副署不執行」停砍公教年金 民團：不排除上街抗爭

2025-12-25 21:20
長榮航空示意圖，非新聞當事客機。(本報系資料照)

紐約飛台北2旅客 大阪轉機被搜出槍？長榮航空說明了

2025-12-28 10:12

