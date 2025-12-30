軍演展示「開局即開打」 陸學者：隨時可斷台能源生死線

解放軍宣布在台灣周邊海域和空域進行實彈射擊，圖為解放軍海軍編隊。(新華社)

解放軍 昨天發動軍演，海警也繞台巡查，大陸國防大學教授孟祥青說，此次演習展示「開局即開打」能力，對台封控也加大，可隨時切斷進口能源的「生死線」；軍事專家張弛說，本次演習五個區域形成三面圍島之勢，比以往更靠近台灣本島，檢驗「精打擊要」能力，目標是台軍方從外部勢力購買的進攻性武器。

解放軍這次圍台軍演，畫分台灣海峽和台灣島北部、西南、東南，台灣島以東五個區域。央視報導，孟祥青指出，相較2022年反制時任美國眾議院議長裴洛西訪台畫出六個區域，此次五個區域是對台灣島的進逼取得新突破，「繩索勒得越來越緊」。台灣能源依靠進口，能源運輸線不是一般「生命線」，而是「生死線」，演習五個區域都在台灣能源運輸的生死線，例如兩個在基隆港外海，南邊兩個則是高雄和左營的海空域。

政大國關中心主任王信賢指出，近期美國對台軍售、日本首相高市早苗 的「台灣有事論」，讓中共 快速採取軍演強力反應。從共軍軍演海報可看出重點是「反干涉」，這次軍演影片也首度以中英文同步播出，可見陸方有意向國際宣示。

淡江大學戰研所兼任副教授黃介正指出，中共這次軍演公布精確座標，台灣應觀察今天是否有火箭軍導彈飛越台灣領空？