民進黨嗆鄭麗文：中共軍演當前卻喊先去北京 配合統戰操作

記者黃婉婷／台北即時報導
民進黨發言人吳崢。(本報資料照片)

中共解放軍東部戰區今天突然宣布實施「正義使命－2025」軍演，並進行實彈射擊，國民黨主席鄭麗文也在媒體專訪稱，明年上半年盼先訪北京再訪美國。民進黨發言人吳崢表示，鄭麗文此舉無視共軍軍演，已清楚暴露國民黨對中的真實立場，不只是交流，而是向中國傳遞政治訊號，配合統戰操作。

吳崢指出，面對中國持續軍演與武力威脅，鄭麗文高調宣示「先北京、再美國」，甚至強調見習近平「具有重大戰略意義」，顯示國民黨兩岸路線就是一切以北京為優先，完全忽視台灣安全與尊嚴。

吳崢表示，昨日雙城論壇才剛落幕，共軍隨即宣布對台軍演，形成諷刺對照。蔣萬安曾承諾共機不擾台才辦雙城論壇，如今承諾言猶在耳卻遭中國打臉，論壇中高喊的「雙城好、兩岸好」換來的卻是戰機呼嘯、軍演壓境，難道這就是中國送給蔣萬安的伴手禮嗎？

吳崢進一步指出，從日前翁曉玲等多名國民黨立委黑箱赴中、拒絕交代行程，到同一批人阻擋赴中申報揭露法案與杯葛國防、國安法案，國民黨一邊向北京靠攏、一邊削弱台灣防衛能力，早已形成清楚且危險的政治脈絡。在這樣的背景下，人民如何能相信所謂的鄭習會沒有沒有任何政治前提與交換條件？

吳崢強調，國民黨身為台灣主要在野黨，任何與中國的接觸與交流，都不應配合中國對台統戰操作，更不應把台灣的民主、安全與主權當成可以與中國交換的政治籌碼。

