訪陸尋求和平 鄭麗文舉連戰為例 「做該做的事」

台灣新聞組／台北29日電
國民黨主席鄭麗文28日出席「連胡會20年路漫漫—從國共和解到兩岸合作」紀念座談會。（記者黃義書／攝影）
國民黨主席鄭麗文28日出席「連胡會20年路漫漫—從國共和解到兩岸合作」紀念座談會。（記者黃義書／攝影）

國民黨主席鄭麗文日前鬆口，有意在明年上半年訪陸。她昨天出席「連胡會20周年研討會」時表示，2004年，時任黨主席連戰的和平之旅，黨內至少有一半聲音反對，但國民黨「還是做了該做的事」；她相信透過兩岸的智慧，絕對可以化解歧見、和解，帶來和平。

鄭麗文指出，連戰曾自責，自己2004年無法奪回政權，讓兩岸陷入兵凶戰危，台灣隨時會面對戰爭的陰影，如果不勇敢做一些事，他對不起歷史，因此積極推動破冰之旅與和平之旅。只要堅信正確的道路，即便在當年那樣艱險的環境下，搞不好還會因此鋃鐺入獄，連戰仍認為，重大的兩岸之旅必須跟當時總統陳水扁通話，因此在「兩顆子彈」的氛圍下，國民黨還是做了該做的事。

鄭麗文說，當連戰踏上中國大陸土地的那一刻，兩岸的人心都不一樣了，當年春暖花開，全世界高度關注，真的迎來不一樣氛圍和善意，原來兩岸真的可以不用兵戎相見，更不需要自相殘殺；不只是兩岸免於自相殘殺、也不只是區域的穩定，而是人類的和平。

對於賴清德總統質疑，「鄭習會」背後有條件。鄭麗文說，很多人潑髒水、從中破壞，幫她編了很多情景，包括門票說、條件交換說，這些都不存在，「只有九二共識，反對台獨」；既然前總統李登輝的「兩國論」已被證明是不可能達成的幻影，甚至「台獨金孫」賴清德都說不需要宣布台獨，賴總統這麼想跟大陸國家主席習近平喝珍珠奶茶、吃晚餐，只要接受九二共識、下架台獨黨綱，「相信他可能比我更先見到習近平」。

