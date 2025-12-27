美列管大疆 智庫學者：台灣趁勢搶進美無人機生態系

台灣雷虎公司的無人機。(美聯社)

美國將把大疆等無人機 列入國家安全風險列管名單。華府智庫學者張崑陽26日對此表示，如今長期稱霸美國市場的中國供應商被排除，而美國又試圖在產能與勞動力仍存缺口的情況下，加速擴大無人機生產規模，台灣將居有利位置。

美國聯邦傳播委員會（FCC）22日公布，正在將中國大疆（DJI）、Autel以及所有外國製無人機和零組件納入國家安全風險列管名單，且新型無人機未來將無法在美國獲得進口或銷售批准。

詹姆士敦基金會（The Jamestown Foundation）中國議題研究員張崑陽26日接受中央社採訪時表示，FCC這項措施反映明確國家安全考量，而非與全球無人機生態系統全面脫鉤。在中國製無人機在美市占率超過80%的情況下，美國政府正在採取行動，以降低關鍵無人機基礎設施和供應鏈 的系統性風險。

他說，這也符合美國政府長期以來的政策方向，也就是避免依賴在資料安全、監控與供應鏈完整性方面引發疑慮的平台。

張崑陽表示，美國政府下一步的行動應該是謹慎權衡，而非過度干預。加強美國及其盟友的無人機能力需要明確的評估標準及與產業持續合作，而不是採取可能拖慢創新或部署速度的一刀切限制措施。

至於FCC點名「所有外國製無人機與零組件」，是否衝擊台灣無人機產業方面，張崑陽指出，只要台灣製造商如雷虎科技等公司仍列在核准的無人機及零組件供應名單上，與美國戰爭部 和國土安全部的現有溝通和協調就不會受到影響。

他說，FCC的措施並非切斷與盟友的合作，而是凸顯深化合作的必要性。

雷虎科技自主研發的Overkill FPV自殺無人機系列今年已獲得美國戰爭部國防創新單元的Blue UAS認證，代表Overkill FPV符合美國現行法律與政策，且已被五角大廈驗證具備網路安全性，可供戰爭部採購與操作。

張崑陽說，「事實上，隨著中國供應商被排除在外，而美國又試圖在產能與熟練勞動力仍存有缺口的情況下，加速擴大無人機生產規模，台灣及其他盟友經濟體反而具備有利位置，能夠從中受益」。

此外，台美無人機合作早有擴大趨勢。他指出，雷虎科技和漢翔航空工業股份有限公司正籌備於美國設廠生產，評估在亞利桑納州與俄亥俄州的合資投資及加速雙邊合作。美國這波政策轉向，最終可能擴大值得信賴的盟友在整體無人機生態系中的機會。

今年9月，美國商務部曾表示計畫公布規定，限制中國無人機進口。FCC22日的新規是美國近年來加強對中國無人機管控的重要升級。

FCC也指出，這項措施不影響已獲批准的現有型號，其進口、銷售與使用均不受限制；消費者仍可合法使用此前購買的無人機。

大疆則表示，FCC這項決定實際上將禁止其在美國推出新型無人機。

