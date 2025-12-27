我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

不只iPhone摺疊機 WSJ盤點2026年改變生活的科技趨勢

「川普級戰艦」是現代版「大和號」？挨批面子工程、恐成活靶

美列管大疆 智庫學者：台灣趁勢搶進美無人機生態系

中央社／華盛頓26日專電
台灣雷虎公司的無人機。(美聯社)
台灣雷虎公司的無人機。(美聯社)

美國將把大疆等無人機列入國家安全風險列管名單。華府智庫學者張崑陽26日對此表示，如今長期稱霸美國市場的中國供應商被排除，而美國又試圖在產能與勞動力仍存缺口的情況下，加速擴大無人機生產規模，台灣將居有利位置。

美國聯邦傳播委員會（FCC）22日公布，正在將中國大疆（DJI）、Autel以及所有外國製無人機和零組件納入國家安全風險列管名單，且新型無人機未來將無法在美國獲得進口或銷售批准。

詹姆士敦基金會（The Jamestown Foundation）中國議題研究員張崑陽26日接受中央社採訪時表示，FCC這項措施反映明確國家安全考量，而非與全球無人機生態系統全面脫鉤。在中國製無人機在美市占率超過80%的情況下，美國政府正在採取行動，以降低關鍵無人機基礎設施和供應鏈的系統性風險。

他說，這也符合美國政府長期以來的政策方向，也就是避免依賴在資料安全、監控與供應鏈完整性方面引發疑慮的平台。

張崑陽表示，美國政府下一步的行動應該是謹慎權衡，而非過度干預。加強美國及其盟友的無人機能力需要明確的評估標準及與產業持續合作，而不是採取可能拖慢創新或部署速度的一刀切限制措施。

至於FCC點名「所有外國製無人機與零組件」，是否衝擊台灣無人機產業方面，張崑陽指出，只要台灣製造商如雷虎科技等公司仍列在核准的無人機及零組件供應名單上，與美國戰爭部和國土安全部的現有溝通和協調就不會受到影響。

他說，FCC的措施並非切斷與盟友的合作，而是凸顯深化合作的必要性。

雷虎科技自主研發的Overkill FPV自殺無人機系列今年已獲得美國戰爭部國防創新單元的Blue UAS認證，代表Overkill FPV符合美國現行法律與政策，且已被五角大廈驗證具備網路安全性，可供戰爭部採購與操作。

張崑陽說，「事實上，隨著中國供應商被排除在外，而美國又試圖在產能與熟練勞動力仍存有缺口的情況下，加速擴大無人機生產規模，台灣及其他盟友經濟體反而具備有利位置，能夠從中受益」。

此外，台美無人機合作早有擴大趨勢。他指出，雷虎科技和漢翔航空工業股份有限公司正籌備於美國設廠生產，評估在亞利桑納州與俄亥俄州的合資投資及加速雙邊合作。美國這波政策轉向，最終可能擴大值得信賴的盟友在整體無人機生態系中的機會。

今年9月，美國商務部曾表示計畫公布規定，限制中國無人機進口。FCC22日的新規是美國近年來加強對中國無人機管控的重要升級。

FCC也指出，這項措施不影響已獲批准的現有型號，其進口、銷售與使用均不受限制；消費者仍可合法使用此前購買的無人機。

大疆則表示，FCC這項決定實際上將禁止其在美國推出新型無人機。

▼收聽一洲焦點Podcast：

無人機 戰爭部 供應鏈

上一則

日媒：習想阻止賴清德連任 台警戒中國以AI操縱輿論介選

下一則

憲訴法判違憲／藍提案譴責5大法官逕付二讀

延伸閱讀

美企因軍售台灣遭中國制裁報復 華府強烈反對

美企因軍售台灣遭中國制裁報復 華府強烈反對
德智庫：美國關稅重創德國汽車機械 出口走弱成新常態

德智庫：美國關稅重創德國汽車機械 出口走弱成新常態
持綠卡反假消息運動人士恐遭美驅逐 法官暫禁將他拘留

持綠卡反假消息運動人士恐遭美驅逐 法官暫禁將他拘留
「斬殺線」讓美國中產階級無法翻身 中網友三觀碎了

「斬殺線」讓美國中產階級無法翻身 中網友三觀碎了

熱門新聞

陸軍官校校長譚芳榮少將（圖右）接待訪賓，身穿的「艾森豪夾克」、衣領配戴瓜地馬拉「榮譽少將」領飾及胸前國外參訪、受訓紀念章，引發網路討論。圖／陸軍官校臉書粉專

「艾森豪夾克」復活 台陸軍開放全軍官兵訂製

2025-12-24 11:51
台中市謝姓女子朝李姓男友潑灑汽油，再點火燒死他，判14年徒刑定讞。(圖／本報記者翻攝)

台男撞死工程師後 交保期間遭女友活活燒死…「皮黏椅子上」

2025-12-26 00:00
台北車站、捷運中山站旁昨晚發生歹徒丟擲煙霧、隨機殺人事件，造成多人受傷，救護人員將傷者送醫，現場多輛救護車、消防車待命。記者曾原信／攝影

台北市地鐵站丟彈隨機砍人 4死6傷 嫌犯跳樓亡

2025-12-19 10:15
誠品生活南西店發生民眾隨機砍人案，兇嫌犯案後墜樓不治，警方在大樓附近拉起封鎖線。記者葉信菉／攝影

北市兇案 她在現場救人 遇害者：跟我爸媽說我很愛他們

2025-12-19 15:54
立法院日前三讀通過停砍年金法案，行政院研擬「副署不執行」，並聲請釋憲。全教產前理事長黃耀南呼籲行政院應該要依法行事，否則退休公教人員不排除上街頭抗爭或提告政府違法。(聯合報系資料照片)

台政院擬「副署不執行」停砍公教年金 民團：不排除上街抗爭

2025-12-25 21:20
南投縣陳姓男子涉強制猥褻、性侵國小女童，一審判刑3年10月，台中高分院撤銷一審判決，改判2年、緩刑5年。(示意圖/AI生成)

19歲男性侵女童「進不去」二審改判緩刑免關

2025-12-19 01:25

超人氣

更多 >
國土安全部新規今起生效：含綠卡所有非公民出入境要拍照

國土安全部新規今起生效：含綠卡所有非公民出入境要拍照
出國旅遊前 為何拍下護照背面條碼很重要？

出國旅遊前 為何拍下護照背面條碼很重要？
不是佳德 台灣鳳梨酥測評他推這家「全場第一」

不是佳德 台灣鳳梨酥測評他推這家「全場第一」
好市多袋裝柳橙不要買？網友揭原因

好市多袋裝柳橙不要買？網友揭原因
退貨須知 亞馬遜等零售商悄悄更新規則

退貨須知 亞馬遜等零售商悄悄更新規則