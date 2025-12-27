兩岸條例限縮交流 藍委：賴清德直接宣布違法豈不更快？

公職赴陸修正草案 聚焦4對象 製表／政治中心、大陸中心

行政院會拍板「兩岸人民關係條例」修正草案，全面納管公務員、立委赴陸皆採許可制，引發在野黨批評。國民黨 團書記長羅智強 說，賴清德總統宣布兩岸交流違法不是更快？國民黨立委牛煦庭說，抓到的共諜都是政府官員，哪個跟國會有關？民眾黨立院黨團副總召張啓楷批，不符權力分立原則。

雲林縣長張麗善表示，人民期待兩岸和平相處、理性對話，而非對立與對抗，應該透過柔性對話讓彼此生存，「都是黃種人有什麼好計較」。任何制度若過度限縮交流，不僅阻礙人民走向國際，也不利國家長遠發展，只會讓國家發展「倒退嚕」。

針對行政院納管立委、公務員未來赴陸均採許可制，羅智強表示，賴總統阻擋兩岸交流，他誠心建議，回到三通斷絕的「三不時代」，直接宣布只要是兩岸任何的交流、經商、往來都是違法，不是更快？不要再找各種藉口，為自己的無能找遮羞布。

國民黨立委陳玉珍說，民進黨 是打定主意想要打仗嗎？多交流才知道中國大陸在想什麼，中國大陸老百姓在想什麼，以前在網路上兩岸雙方多有互動，現在都是在喊打喊殺，這對兩岸是危險的事情。

牛煦庭表示，「如果民意代表真的出賣台灣，被抓到是共諜，槍斃不要客氣，但現在抓到的真正共諜，都是政府官員，哪個跟國會有關係？」共諜在府院黨，卻限制民代合理嗎？民進黨一定會施壓在野黨排案，不排案就是親中，但在野黨不會排案。

張啓楷說，立委要報備也是跟立法院報備，怎麼會要經過內政部聯審會許可？現在行政院是想當「太上皇」嗎？完全違反民主法治精神。立委是人民選出來的，是對立法院、人民負責，現在要立委跟內政部報備，不符合權力分立的原則已經越權了。

民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱說，憲政機關五院，唯立法院未制定人員赴中需報備的規定，立法院自己不定，行政院幫忙定，這也是立法院自找的。