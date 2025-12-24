雙城論壇 蔣萬安半天快閃 不會見宋濤

台北、上海雙城論壇將於27、28日登場，市長蔣萬安23日宣布改變行程，僅赴上海半天快閃即返台。(記者邱德祥／攝影)

台北、上海雙城論壇 將於27、28日登場，市長蔣萬安 昨宣布改變行程，僅赴上海半天快閃即返台，希望達到維繫雙城論壇的目的，即返回北市坐鎮，因應1219事件應變事宜。但無論新舊行程，都不會與大陸國台辦主任宋濤會面，林奕華則將會見上海市長龔正。

蔣萬安昨在內部開會後宣布，台北、上海雙城論壇出訪將只出席12月28日上午的主論壇。他表示，1219事件發生後，北市全面提升維安規格，持續協助受害者相關後續處理，同時因應年底大型活動，確保相關維安部署到位、市民安全，雙城論壇他將縮減行程，當天回台北。

北市府稍早也說明，蔣萬安認為當前首要任務仍是守護市民安全與城市秩序，盡可能坐鎮台北安定民心，同時兼顧已持續15年的雙城論壇交流，不得已才決定縮短個人出訪行程；4天來蔣萬安皆主持1219事件緊急維安應變小組會議，緊盯案件調查進度、公共場所及重大活動的維安強化，同時慰問傷者、與安撫民心。

「上海市府諒解也理解」，北市府人士說，台北市府昨天已告知並和上海市府溝通，上海市能諒解，也認同蔣萬安身為市長應坐鎮北市，並可理解蔣萬安當天來回已盡最大努力維繫雙城論壇，其他相關行程由林奕華代表出席。

這次雙城論壇依既定規畫，原本蔣萬安27日要參訪梅賽德斯奔馳文化中心、三甲醫院中山醫院，並參加上海市府舉辦的歡迎晚宴，再赴徐匯濱江區、南京路體驗夜經濟，但是都改由林奕華帶隊參加。第二天預計上午9時出席主論壇，簽署「水治理」與「技職教育」兩項備忘錄。

兩個論壇結束後，蔣萬安會跟上海市長龔正有簡單餐會，隨即蔣萬安返回台北，其他下午行程再由林奕華接手。