學界探討兩岸和平方程式 提雙制度共容大中華共同體

記者廖士鋒／台北21日電
兩岸發展研究基金會邀請台灣多位重量級國關與兩岸學者探索兩岸和平路徑，發表「兩岸和平方程式」新書。(記者廖士鋒／攝影)
兩岸發展研究基金會邀請台灣多位重量級國關與兩岸學者探索兩岸和平路徑，發表「兩岸和平方程式」新書。(記者廖士鋒／攝影)

在兩岸兵凶戰危之際，前立法委員丁守中邀集前行政院長毛治國、資深兩岸關係學者魏艾、左正東等十餘人共同執筆出版「兩岸和平方程式」一書，強調「雙制度共容大中華共同體」構想，探索兩岸和平的路徑。

「兩岸和平方程式」新書發表會昨天下午在台北喜來登飯店舉行，該書作者有前行政院長毛治國、學者魏艾、左正東等人，並有前行政院長陳冲以及和碩聯合科技董事長童子賢撰寫推薦序。

策畫此書的財團法人兩岸發展研究基金會董事長丁守中指出，現在政府只全面軍武備戰不協商，所以就發起民間籌組「中華民族兩岸和平協商大同盟」，探討可能的整合方案。兩岸本是同胞，更應該以命運共同體精神推動兩岸關係整合。書中也建議，在兩岸現階段制度差異下，應該推動「雙制度共容大中華共同體」統一新模式來取代「一國兩制」。

童子賢說，兩岸本就血脈同源、歷史共享，目前雖處在社會制度、憲法都不一樣的分治狀態，但應該追求用和平方式消弭差異。地球還有很多麻煩，像是詐騙、毒品等，都應兩岸合作甚至跨國合作解決。他呼籲應拿出足夠氣魄跟胸襟，把（兩岸）制度差異用漸進、兩邊都可接受的方式找到最大公約數，而非在被挑撥、被犧牲情況下誘發不必要戰爭。

前總統府副秘書長邱進益直言，充分感覺現在兩岸敵意螺旋繼續上升，感覺民進黨政府種種作為，不僅是避戰，若干行為有「引戰」意味，這非常、非常危險，他感到非常憂心，也喊話在場的童子賢，建議童把新書帶到「讀書會」介紹給賴總統與成員。

毛治國則提到，兩岸剪不斷理還亂的關係裡，有兩個工程要做，一是「封頂」，一是「築底」。兩岸在血緣文化經濟地緣上無法切割，可重建一個鞏固的築底工程，夯實兩岸不會分離的共識，然後「我不獨，你不武」。將來應怎麼封頂有很多選項，「可能應想些新的有創意方式」。前國安會祕書長蘇起分析為何台灣民眾對擺在面前的事情看不見？兩個因素為「莫名其妙優越感」以及「虛假的安全感」，與此相對，他也建議大陸「不要把台灣人打成非統即獨」、要「繼續克制」。

