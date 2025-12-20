台國軍F-16V首次在美測試滑行 適型油箱、頭盔瞄具首曝光

我的頻道

記者李人岳／台北即時報導
圖為F-16戰機，示意圖。（圖／國防部提供）
圖為F-16戰機，示意圖。（圖／國防部提供）

台灣向美採購的F-16C/D Block70戰機測試進度傳出好消息，美國航空粉專19日貼出編號「6831」的F-16戰機，首次進行測試滑行的照片。除了配備可延長航程的適型副油箱（CFT）外，飛行員也配戴新式頭盔瞄準系統。粉專版主估計，國軍F-16應可在近日首飛。

航空攝影粉專Owen's Aviation Photos於美東時間19日貼出台灣向美採購F-16C/D Block70，編號「6831」的首架D型雙座戰機，首次在格林威爾機場進行測試滑行的照片。

根據Owen's Aviation Photos所貼出的照片，相較於今年3月的出廠典禮，6831號機已經裝上機背兩側的適型副油箱（CFT），前座試飛員也戴著配有天蠍式頭盔顯示/瞄準系統（Scorpion HMD）的HGU-55/P飛行頭盔。

同時，台灣F-16C/D Block70也採用新式的馬丁貝克US18E彈射椅。機背也有雙座型的機背莢艙，機尾和機背莢艙上也裝有各式電戰及通訊天線。作者並寫下「First sighting of the Taiwan F-16 Block 70！」的文字。

據粉專版主預估，6831號機應該可以在近期首度升空試飛。

首度於台灣F-16上曝光的Scorpion系統在2008年推出，目前由法商泰利斯集團(Thales)研製，採用更先進的導波管投影技術，重量更輕，可直接加裝在現有的HGU-55/P飛行頭盔上，投影屏也可隨不同使用者調整。

比利時空軍在2022年引進Scorpion系統取代原先用於F-16戰機的JHMCS，美國空軍除了用於A-10攻擊機外，陸續也引進夏威夷空中國民兵的F-22戰機，並可能作為往後F-16等戰機的標準配備。本報曾報導空軍原定採購整合頭盔瞄準系統JHMCS恐生變，國防部長顧立雄曾表示，空軍將改採Scorpion系統。

台灣向美採購66架F-16C/D Block70，但製造、交機多次延宕，今年3月底舉辦首架6831號機出廠典禮後，近8個多月無後續測試進度，引發國內諸多質疑爭議。顧立雄10月曾坦承，可以預期明年會有交付，但是否能夠全數交運完畢，確實有挑戰性。

據製造商洛馬公司公布的訊息，近期已完成保加利亞、斯洛伐克兩國首批F-16 Block 70戰機的交付工作，接下來就可展開台灣空軍戰機各項及測試工作。

熱門新聞

台北車站、捷運中山站旁昨晚發生歹徒丟擲煙霧、隨機殺人事件，造成多人受傷，救護人員將傷者送醫，現場多輛救護車、消防車待命。記者曾原信／攝影

台北市地鐵站丟彈隨機砍人 4死6傷 嫌犯跳樓亡

2025-12-19 10:15
馬防部指揮官劉慎謀因官兵集體涉詐案，被調任陸軍司令部委；圖為去年1月他出席國防部記者會，時任參謀本部軍事訓練處長。(圖／國防部提供)

馬防部淪詐團分部...60多人涉案 指揮官火速換人

2025-12-12 20:20
誠品生活南西店發生民眾隨機砍人案，兇嫌犯案後墜樓不治，警方在大樓附近拉起封鎖線。記者葉信菉／攝影

北市兇案 她在現場救人 遇害者：跟我爸媽說我很愛他們

2025-12-19 15:54
台北市長蔣萬安今天上午視察T17、T18基地，以搭載輝達處理器的空拍機帶領大家在空中巡禮北士科各基地現況。記者林佳彣／攝影

李四川「秘密基地」差點上位？蔣萬安讚黃仁勳眼光非常好

2025-12-17 15:26
台北101是台灣觀光指標，陸客不來業績受影響，如何吸引國外觀光客前來拓展業績成為重要課題。（本報資料照片）

兩岸今年觀光逆差 達48.5億美元

2025-12-14 22:20
國軍派員參與上（11）月在美國夏威夷「聯合太平洋多國戰備中心」（JPMRC）的聯合演訓，美國海軍在演訓結束後，為參訓者舉行國際野餐會，並拍片發布餐會實況。席間(箭頭處)有穿著明顯台版版型及迷彩樣式、「台味」十足的士兵身影。（取材自DVIDS Video）

夏威夷聯合演習 士兵迷彩Ｔ恤與口音披露台灣參演

2025-12-14 08:44

