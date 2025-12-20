台國軍F-16V首次在美測試滑行 適型油箱、頭盔瞄具首曝光

圖為F-16戰機，示意圖。（圖／國防部提供）

台灣向美採購的F-16C/D Block70戰機測試進度傳出好消息，美國航空粉專19日貼出編號「6831」的F-16戰機，首次進行測試滑行的照片。除了配備可延長航程的適型副油箱（CFT）外，飛行員也配戴新式頭盔瞄準系統。粉專版主估計，國軍F-16應可在近日首飛。

航空攝影粉專Owen's Aviation Photos於美東時間19日貼出台灣向美採購F-16C/D Block70，編號「6831」的首架D型雙座戰機，首次在格林威爾機場進行測試滑行的照片。

根據Owen's Aviation Photos所貼出的照片，相較於今年3月的出廠典禮，6831號機已經裝上機背兩側的適型副油箱（CFT），前座試飛員也戴著配有天蠍式頭盔顯示/瞄準系統（Scorpion HMD）的HGU-55/P飛行頭盔。

同時，台灣F-16C/D Block70也採用新式的馬丁貝克US18E彈射椅。機背也有雙座型的機背莢艙，機尾和機背莢艙上也裝有各式電戰及通訊天線。作者並寫下「First sighting of the Taiwan F-16 Block 70！」的文字。

據粉專版主預估，6831號機應該可以在近期首度升空試飛。

首度於台灣F-16上曝光的Scorpion系統在2008年推出，目前由法商泰利斯集團(Thales)研製，採用更先進的導波管投影技術，重量更輕，可直接加裝在現有的HGU-55/P飛行頭盔上，投影屏也可隨不同使用者調整。

比利時空軍在2022年引進Scorpion系統取代原先用於F-16戰機的JHMCS，美國空軍除了用於A-10攻擊機外，陸續也引進夏威夷 空中國民兵 的F-22戰機，並可能作為往後F-16等戰機的標準配備。本報曾報導空軍原定採購整合頭盔瞄準系統JHMCS恐生變，國防部 長顧立雄曾表示，空軍將改採Scorpion系統。

台灣向美採購66架F-16C/D Block70，但製造、交機多次延宕，今年3月底舉辦首架6831號機出廠典禮後，近8個多月無後續測試進度，引發國內諸多質疑爭議。顧立雄10月曾坦承，可以預期明年會有交付，但是否能夠全數交運完畢，確實有挑戰性。

據製造商洛馬公司公布的訊息，近期已完成保加利亞、斯洛伐克兩國首批F-16 Block 70戰機的交付工作，接下來就可展開台灣空軍戰機各項及測試工作。