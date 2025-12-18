我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美「掃地機器人始祖」iRobot CEO談公司破產...技術「落後中企4年」

陳妍希離婚主因曝光 期待儀式感落空 陳曉被爆「情緒失控鬧失聯」

賴聲援黎智英、岩崎茂 批陸侵害人權 國台辦譏賴訪陸配虛偽

記者蔡晉宇、陳政錄、廖士鋒／台北18日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
賴清德總統17日在民進黨中常會聲援黎智英與岩崎茂，指出中國大陸對自由人權的侵害，已到無以復加的地步。（記者林澔一／攝影）
賴清德總統17日在民進黨中常會聲援黎智英與岩崎茂，指出中國大陸對自由人權的侵害，已到無以復加的地步。（記者林澔一／攝影）

身兼民進黨主席的賴清德總統昨天在民進黨中常會聲援黎智英與岩崎茂，指出中國大陸對自由人權的侵害，已到無以復加的地步，也凸顯企圖形塑寒蟬效應，阻擋國際社會對台灣的支持。而對於賴總統日前到訪陸配開設的麵館，大陸國台辦則批「純屬作秀，虛偽至極」。

賴清德表示，國際人權日才剛過，近日卻看到中國以國安法對香港壹傳媒創辦人黎智英定罪，也對行政院政務顧問、日本前統合幕僚長岩崎茂實施制裁，中國的無理行徑，不但違反國際人權規範，更不符國際法精神。面對來自中國日益嚴重的威脅，台灣會持續與友盟夥伴密切合作，國內不同的政黨一定要團結，才能以實力維持台海和平。

就賴清德日前到陸配的麵館參訪，大陸國台辦發言人朱鳳蓮昨日批評，賴清德一邊罔顧人倫欺凌迫害陸配群體，一邊裝模作樣營造假象，純屬作秀，虛偽至極。

陸委會昨晚反擊，賴清德是國家元首，走入基層關懷民眾生活，在台灣是再正常不過的事。奉勸國台辦不要再利用陸配搞統戰滲透，更不要拿陸配當成政治議題炒作。

賴清德 民進黨 黎智英

上一則

韓承包商洩潛艦資訊給台灣被判刑 韓法院：恐成外交負擔

下一則

公視第八屆董監事候選人 朱宗慶入列 胡元輝未獲提名

延伸閱讀

黎智英之女對父親判決痛心 批中國治下香港法治遭破壞

黎智英之女對父親判決痛心 批中國治下香港法治遭破壞
G7外長籲立即釋放黎智英 批香港人權與自由不斷惡化

G7外長籲立即釋放黎智英 批香港人權與自由不斷惡化
新聞評論／甘為卓榮泰墊腳 賴清德踐踏總統權責

新聞評論／甘為卓榮泰墊腳 賴清德踐踏總統權責
黎智英被判3罪成立 日本關切言論、集會結社自由受影響

黎智英被判3罪成立 日本關切言論、集會結社自由受影響

熱門新聞

馬防部指揮官劉慎謀因官兵集體涉詐案，被調任陸軍司令部委；圖為去年1月他出席國防部記者會，時任參謀本部軍事訓練處長。(圖／國防部提供)

馬防部淪詐團分部...60多人涉案 指揮官火速換人

2025-12-12 20:20
台北101是台灣觀光指標，陸客不來業績受影響，如何吸引國外觀光客前來拓展業績成為重要課題。（本報資料照片）

兩岸今年觀光逆差 達48.5億美元

2025-12-14 22:20
國軍派員參與上（11）月在美國夏威夷「聯合太平洋多國戰備中心」（JPMRC）的聯合演訓，美國海軍在演訓結束後，為參訓者舉行國際野餐會，並拍片發布餐會實況。席間(箭頭處)有穿著明顯台版版型及迷彩樣式、「台味」十足的士兵身影。（取材自DVIDS Video）

夏威夷聯合演習 士兵迷彩Ｔ恤與口音披露台灣參演

2025-12-14 08:44
身兼民進黨主席的賴清德總統。(圖／民進黨提供)

入境卡標「中國（台灣）」賴清德喊話後 南韓外交部回應了

2025-12-11 03:30
圖為台駐印度副代表謝柏輝（右4）12月4日參加印度「國家地震中心」的國家地震預警資料接收中心啟用儀式。中央社

台駐印度副代表謝柏輝突身體不適 送醫後宣告不治

2025-12-12 11:25
行政院政務顧問、日本前統合幕僚長岩崎茂遭大陸制裁，外交部表示，中國大陸不具任何管轄權。(記者杜建重／攝影)

日籍政院顧問遭陸制裁 禁止入境、凍結資產 台批無管轄權

2025-12-16 01:25

超人氣

更多 >
住百萬豪宅仍偷竊？南加2華女偷包裹被捕

住百萬豪宅仍偷竊？南加2華女偷包裹被捕
這5款新牙膏「可能讓你的牙醫失業」

這5款新牙膏「可能讓你的牙醫失業」
衍生「始料未及後果」共和黨議員：H-1B簽證應全面喊停

衍生「始料未及後果」共和黨議員：H-1B簽證應全面喊停
格林：川普在黨內支持度如大壩潰堤 期中選舉不可能贏

格林：川普在黨內支持度如大壩潰堤 期中選舉不可能贏
楊冪大學時期舊照曝光 網：終於知道她為何叫「楊不修」

楊冪大學時期舊照曝光 網：終於知道她為何叫「楊不修」