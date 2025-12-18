賴聲援黎智英、岩崎茂 批陸侵害人權 國台辦譏賴訪陸配虛偽

賴清德總統17日在民進黨中常會聲援黎智英與岩崎茂，指出中國大陸對自由人權的侵害，已到無以復加的地步。（記者林澔一／攝影）

身兼民進黨 主席的賴清德 總統昨天在民進黨中常會聲援黎智英 與岩崎茂，指出中國大陸對自由人權的侵害，已到無以復加的地步，也凸顯企圖形塑寒蟬效應，阻擋國際社會對台灣的支持。而對於賴總統日前到訪陸配開設的麵館，大陸國台辦則批「純屬作秀，虛偽至極」。

賴清德表示，國際人權日才剛過，近日卻看到中國以國安法對香港壹傳媒創辦人黎智英定罪，也對行政院政務顧問、日本前統合幕僚長岩崎茂實施制裁，中國的無理行徑，不但違反國際人權規範，更不符國際法精神。面對來自中國日益嚴重的威脅，台灣會持續與友盟夥伴密切合作，國內不同的政黨一定要團結，才能以實力維持台海和平。

就賴清德日前到陸配的麵館參訪，大陸國台辦發言人朱鳳蓮昨日批評，賴清德一邊罔顧人倫欺凌迫害陸配群體，一邊裝模作樣營造假象，純屬作秀，虛偽至極。

陸委會昨晚反擊，賴清德是國家元首，走入基層關懷民眾生活，在台灣是再正常不過的事。奉勸國台辦不要再利用陸配搞統戰滲透，更不要拿陸配當成政治議題炒作。