法國大賽台灣茶廠獲特別獎 中使館嗆「中國一省」...主辦沒理會

記者游振昇／台中即時報導
台中梨山聚鑫製茶廠執行長謝忠霖日前到法國巴黎參加法國茶葉國際大賽，以「華崗雪源頭」茶葉獲得大會頒發的特別獎。(謝忠霖提供)
台中梨山聚鑫製茶廠執行長謝忠霖日前到法國巴黎參加法國茶葉國際大賽，以「華崗雪源頭」茶葉獲得大會頒發的特別獎。(謝忠霖提供)

台中市梨山聚鑫製茶廠執行長謝忠霖日前到法國巴黎參加法國茶葉國際大賽，以「華崗雪源頭」茶葉榮獲大會頒特別獎，主辦單位介紹台灣時螢幕出現中華民國國旗，現場有中國大使館人員站起來嗆「台灣只是中國的一省」，主辦單位未理會繼續頒獎，成為國際賽事插曲。

謝忠霖說，我們只要將事情或東西做好做到極致，世界就會看見台灣；聚鑫製茶廠從南投松柏嶺起家，傳到謝忠霖第5代，第4代謝忠霖父親、創辦人謝錫宏開始發揚光大，有百年製茶傳承，茶區分布福壽山、梨山、大禹嶺等地。

聚鑫製茶廠執行長謝忠霖本月2日帶「華崗雪源頭」茶葉，參加在法國巴黎秘魯大使館舉行的法國茶葉國際大賽，參賽有美國、日本、里蘭卡等國家，聚鑫製茶廠的「華崗雪源頭」獲主辦單位頒發特別獎。

主辦單位介紹台灣時螢幕秀出中華民國國旗，謝忠霖說，出席的中國大使館人員突然站起來喊「台灣是中國的一省」，企圖打斷介紹，主辦單位未理會繼續頒獎。

謝忠霖回台灣後有感而發說，台灣不管是政府或人民，大家只要把事情做好、做到極致，就像在新冠疫情時，台灣對世界有貢獻，世界就會看見台灣。

台中梨山聚鑫製茶廠執行長謝忠霖日前到法國巴黎參加法國茶葉國際大賽，以「華崗雪源頭」茶葉獲得大會頒發的特別獎。(謝忠霖提供)

