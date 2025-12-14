我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

澳洲雪梨景點邦代海灘槍擊案 已知10人喪生、至少12人受傷

經濟不好？健康不佳？川普難題有些似曾相識

夏威夷JPMRC演習國際會餐 士兵迷彩Ｔ恤與口音披露台灣參演

記者洪哲政/台北即時報導
國軍派員參與上（11）月在美國夏威夷「聯合太平洋多國戰備中心」（JPMRC）的聯合演訓，美國海軍在演訓結束後，為參訓者舉行國際野餐會，並拍片發布餐會實況。席間(箭頭處)有穿著明顯台版版型及迷彩樣式、「台味」十足的士兵身影。（取材自DVIDS Video）
國軍派員參與上（11）月在美國夏威夷「聯合太平洋多國戰備中心」（JPMRC）的聯合演訓，美國海軍在演訓結束後，為參訓者舉行國際野餐會，並拍片發布餐會實況。席間(箭頭處)有穿著明顯台版版型及迷彩樣式、「台味」十足的士兵身影。（取材自DVIDS Video）

國軍派員參與上（11）月在美國夏威夷「聯合太平洋多國戰備中心」（JPMRC）的聯合演訓，美國海軍在演訓結束後，為參訓者舉行國際野餐會，並拍片發布餐會實況。席間不但有穿著明顯台版版型及迷彩樣式、「台味」十足的士兵身影，還有人排隊取餐時脫口「那個..通信？通信」。顯示有來自台灣的官兵參與其中。

影片來源：聯合新聞網

華爾街日報12日報導，11月在美國夏威夷「聯合太平洋多國戰備中心」（JPMRC）的聯演，共集結八千多名多國官兵，主要來自美國，也有台灣、法國及馬來西亞等國。參演官兵執行空中突擊、模擬跨島飛彈射擊與穿越峽谷地形等科目。

美國防部視覺分享服務網站DVIDS月前貼文表示，夏威夷斯科菲爾德兵營舉行的太平洋聯合多國戰備中心（JPMRC）演習結束後，2025年11月18日舉行多國晚餐，由美國陸軍士兵和國際夥伴分享美食、故事和傳統。

新聞稿指出，這項JPMRC 26-01演習匯集了來自法國、馬來西亞、馬爾地夫、菲律賓、新加坡和泰國的軍事人員，以及紐西蘭參謀觀察員，旨在提升聯合作戰能力，並演練在叢林和群島地形中大規模作戰所需的戰術、技術和程序。這次演習彰顯了美國陸軍致力於維護區域安全，並加強在印太責任區內的夥伴關係。

這項新聞稿並未點出台灣參與演習，但附上的餐會影片中卻有不少「台灣」印象，包括有穿著十足台版迷彩樣式T恤、黑短褲的士兵；排隊取餐的行列中，有人脫口稱「那個..通信？通信」，疑似國語口音，充分顯示有來自台灣的官兵參與其中。

國軍派員參與上（11）月在美國夏威夷「聯合太平洋多國戰備中心」（JPMRC）的聯...
國軍派員參與上（11）月在美國夏威夷「聯合太平洋多國戰備中心」（JPMRC）的聯合演訓，美國海軍在演訓結束後，為參訓者舉行國際野餐會，並拍片發布餐會實況。席間(箭頭處)有穿著明顯台版版型及迷彩樣式、「台味」十足的士兵身影。（取材自DVIDS Video）
國軍派員參與上（11）月在美國夏威夷「聯合太平洋多國戰備中心」（JPMRC）的聯...
國軍派員參與上（11）月在美國夏威夷「聯合太平洋多國戰備中心」（JPMRC）的聯合演訓，美國海軍在演訓結束後，為參訓者舉行國際野餐會，並拍片發布餐會實況。排隊取餐時有人脫口「那個..通信？通信」。顯示有來自台灣的官兵參與其中。（取材自DVIDS Video）

夏威夷 新加坡 華爾街

上一則

錄製綜藝節目高唱傷心酒店 蔣萬安曝「宜蘭腔」台語是太太教的

延伸閱讀

金正恩首度親口揭露 派北韓部隊赴俄掃雷喪命

金正恩首度親口揭露 派北韓部隊赴俄掃雷喪命
你知道嗎／美國駕駛5習慣 在加拿大恐挨罰

你知道嗎／美國駕駛5習慣 在加拿大恐挨罰
美軍在敘利亞遇襲3死 槍手疑敘利亞部隊自己人

美軍在敘利亞遇襲3死 槍手疑敘利亞部隊自己人
美軍敘利亞遇襲3死 川普揚言報復伊斯蘭國

美軍敘利亞遇襲3死 川普揚言報復伊斯蘭國

熱門新聞

羅斯波隆出口公司在莫斯科一場直升機產業展上的展示區。(路透)

烏克蘭媒體：中國秘密購買俄羅斯軍備 為入侵台灣做準備

2025-12-07 14:46
2023年4月11日，一艘中國軍艦在福建省福州附近參與軍事演習。(路透)

WSJ：台海戰爭3階段曝光 桃園1原因成解放軍理想登陸點

2025-12-07 12:04
馬防部指揮官劉慎謀因官兵集體涉詐案，被調任陸軍司令部委；圖為去年1月他出席國防部記者會，時任參謀本部軍事訓練處長。(圖／國防部提供)

馬防部淪詐團分部...60多人涉案 指揮官火速換人

2025-12-12 20:20
台總統賴清德(中)出席「《自由中國》的遺產與當代民主的試煉」論壇開幕典禮時表示，當年雷震希望改國號，民進黨沒有這樣做，是認為留著中華民國這名字有助於團結台灣社會，因為這名字是寫在憲法裡。(圖／台總統府提供)

賴清德：民進黨留中華民國這個名字 是為了團結台灣社會

2025-12-06 11:01
2023年4月，一艘中國軍艦在福建省福州附近參與軍事演習。(路透檔案照)

WSJ分析台海戰爭3階段 稱台灣「1地方」最適合登陸

2025-12-08 01:15
外籍遊客逛夜市示意圖。圖／AI生成

台灣夜市正在消失？ 一票人點名3因素：沒存在必要

2025-12-07 12:54

超人氣

更多 >
關稅若遭最高院推翻 3大受惠類股呼之欲出

關稅若遭最高院推翻 3大受惠類股呼之欲出
影響重要戰略…猶他州發現稀土礦藏 富含16種關鍵礦物

影響重要戰略…猶他州發現稀土礦藏 富含16種關鍵礦物
全球最強護照排名 美台皆前進1名 中國排61 榜首是這國

全球最強護照排名 美台皆前進1名 中國排61 榜首是這國
曾獲NBA巨星杜蘭特入股 台資大型連鎖披薩店破產

曾獲NBA巨星杜蘭特入股 台資大型連鎖披薩店破產
被譽「古裝第一美人」中國女星何晴去世 享年61歲

被譽「古裝第一美人」中國女星何晴去世 享年61歲