教宗喊話追求和平 賴清德：希望全球領袖都能聽到

新莊輔仁大學創校100周年，校方6日舉辦慶祝大會，賴清德總統受邀出席。（記者許正宏／攝影）

台灣新莊輔仁大學創校100周年，校方今天（6日）舉辦慶祝大會，賴清德 總統今受邀出席，賴清德提及羅馬天主教教宗良14世 2日談話，「希望全球放棄暴力，追求和平」，賴說，這個聲音希望全球領袖都能聽到，因為和平無價，戰爭沒有贏家，每個政府職責，應該要放在照顧人民，而不是擴大領土，教宗的聲音特別發人深省。

賴清德致詞時表示，幸逢輔大創校百年，非常榮幸能受邀出席慶祝大會，見證歷史性的時刻，他要代表國家感謝輔大，百年來發揮「真善美聖」的精神，春風化雨，為國家栽培英才。輔大不只傳授專業知識，以信仰為根，以仁愛為義，照亮自己也要照亮別人，今天是一個歷史性的時刻，邀請大家為輔大百年的精彩給一個喝采。

賴清德說，輔大百年來不是一帆風順，期間篳路藍縷，遇到各種困難，曾經被要求停辦，曾經遷移校址甚至重建，直到1961年才恢復教育工作，是于斌樞機主教帶領突破難關，不僅有堅定的信仰，有前瞻的遠見、慈愛的精神，今天輔仁大學百年歷史之際，要代表全國人民，感謝歷屆董事會、校長師長也要給于斌樞機主教一個掌聲。

賴清德說，根據瑪竇福音第五章第十四節，「你們是世界山上的光，建在山上的城，是不能隱藏的，這就是輔仁大學」，他從政多年，從地方到中央，深知天主教對台灣社會的貢獻，不只傳播福音，有信仰寄託，天主教在教育、醫療、社會服務、弱勢貢獻服務更是令人感動，可以見到很多神職人員用行動實踐福音，傳揚天主的愛無所不在，無時無刻也無微不至，令人感動。

賴清德表示，羅麥瑞修女創辦了織品系，被稱為織品之母，培育無數產業人才，讓台灣在紡織業在國際上有一席之地。他出身台南，非常欽佩甘惠忠神父，在安平成立瑞復益智中心，收養身心障礙者、推動早療工作，一生奉獻在台灣，讓人非常敬佩。

賴清德表示，也去花蓮拜訪過羅一峰神父，數十年如一日，把花蓮、台灣當自己的家，年輕時離開法國，幫助花蓮原住民重建語言，幫助弱勢民眾，也幫收養身心障礙者，甚至擔心身障者50歲後怎麼辦，還透過二手衣服募款，希望有個家，聽到神父過往經歷，讓他非常欽佩。還有最近剛蒙主寵召的趙秀容修女，在原住民部落奉獻一甲子，被尊稱趙姆姆，這都是天主教在台灣愛的證明。

賴清德指出，他們的身影詮釋了，不管來自哪裡何種身分，只要愛台灣，就是台灣人，都是國家的主人。最近他有特別注意到，羅馬天主教教宗良14世近日出訪土耳其跟黎巴嫩，關心當地民眾，教宗特別強調，希望全球放棄暴力，追求和平，大家應該共同合作，對弱勢者提供關懷，這個聲音希望全球領袖都能聽到，因為和平無價，戰爭沒有贏家，每個政府職責，應該要放在照顧人民，而不是擴大領土，教宗的聲音特別發人深省。